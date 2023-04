Il Festival di Cannes 2023 vedrà l'atteso ritorno sulla scena di Johnny Depp dopo le sue note vicende processuali. Il protagonista di Pirati dei Caraibi sarà al centro di un nuovo film in costume, Jeanne du Barry, che aprirà questa edizione della kermesse francese.

Il film è un dramma d'epoca francese che ruota intorno alla favorita del re Luogi XV, interpretato da Depp. È diretto dalla regista francese Maïwenn Le Besco, che interpreta anche il ruolo della cortigiana che ha conquistato il cuore del re. Per la prima volta Depp parlerà in francese nel film.

Atteso ritorno

La produzione rappresenta il primo ruolo importante per Depp in tre anni. L'ultima volta si è visto in Minamata, nel 2020, presentato in anteprima al Festival di Berlino. Il ritorno sulla scena fa seguito al processo per diffamazione intentato dall'attore nei confronti dell'ex moglie Amber Heard, che lo aveva a sua volta accusato di abusi in un editoriale pubblicato dal Washington Post, una delle più prestigiose testate americane.

Il suo nuovo film, il sesto di Maïwenn dopo Polisse, vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2011, esordirà nella serata inaugurale del Festival di Cannes, il 16 maggio, e uscirà lo stesso giorno nelle sale francesi.

Festival di pesi massimi

Il Festival di Cannes, che si svolgerà dal 16 al 28 maggio, ha già in programma alcuni film hollywoodiani di peso, come l'ultimo Indiana Jones, presentato in anteprima mondiale, e l'attesa opera di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.