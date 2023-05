Di David Mouriquand

Un consiglio scolastico in Florida ha recentemente stabilito che il "David" di Michelangelo era pornografico, ma probabilmente sarebbe stramazzato al suolo con questa nuova opera artistica...

Una scultura raffigurante una voluttuosa sirena, denonimata "Il Mare", è stata installata nel borgo di Monopoli, in Puglia, suscitando scalpore per essere "troppo provocatoria".

L'opera d'arte si trova in piazza Rita Levi-Montalcini, rinomata scienziata italiana vincitrice del premio Nobel nel 1986.

La scultura sinuosa è stata realizzata dagli studenti del liceo artistico "Luigi Rosso" di Monopoli, nell'ambito di una serie commissionata dal sindaco per un progetto di riqualificazione urbana.

Dalla sua installazione, quest'ultimo è stato ripetutamente ridicolizzato sui social.

Molti l'hanno ritenuta "troppo provocatoria", un utente di Twitter ha chiesto: "Chi potrebbe averla ispirata? Kim Kardashian?".

Alcuni sono invece meno preoccupati, vedendo la sirena come un'opportunità per mettere in risalto la cittadina.

Un residente ha ironicamente twittato: "Monopoli è su tutti i giornali per una sirena dal sedere grosso!".

Sempre a mezzo social, l'attrice barese Tiziana Schiavarelli ha raccontato che un amico di Monopoli aveva "giustamente espresso qualche perplessità su questo monumento: sembra una sirena con due seni di silicone e, soprattutto, un sedere enorme mai visto prima su un sirena", sottolineando inoltre di non avere problemi con l'artwork e di essere stata "molto divertita da questa cosa".

The “Il Mare” sculpture. Monopoli Times

Intanto, Adolf Marciano, preside del liceo in questione, ha dichiarato che la statua era un "omaggio alla grande maggioranza delle donne curvy".

Marciano ha detto a 'The Guardian' che gli studenti hanno avuto l'idea di una sirena dopo che il sindaco di Monopoli ha chiesto loro di creare diverse statue per la città, tra cui una a tema marino.

Marciano ha detto di aver visto il lavoro come una rappresentazione realistica del corpo femminile.

“Si vedono pubblicità in televisione con modelle molto magre, la sirena è un omaggio alla grande maggioranza delle donne curvy, soprattutto nel nostro Paese - ha ribadito - sarebbe stato molto brutto se avessimo rappresentato una donna estremamente magra, è un peccato perché gli studenti d'arte meritano di essere elogiati invece che criticati".