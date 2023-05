All'incoronazione userà quella della regina Mary con l'aggiunta dei diamanti di Elisabetta II. Scelta di "efficienza e sostenibilità"

La regina consorte d'Inghilterra Camilla indosserà una corona appartenuta alla regina Mary per l'incoronazione di sabato 6 maggio all'Abbazia di Westminster, rompendo con la tradizione di far realizzare una nuova corona per l'occasione.

Tuttavia, la corona non conterrà al centro il controverso diamante Koh-i-Noor, sfoggiato dalla regina Mary nel 1911,né tantomeno una replica della famosa pietra.

La corona "riciclata" di Camilla conterrà pietre della collezione di gioielli personali della defunta regina Elisabetta II. Sarà la prima regina consorte dal XVIII secolo a riutilizzare una corona in occasione di un'incoronazione, anziché commissionarne una nuova.

Rifiutando la pietra, Camilla non solo ha fatto una scelta sostenibile; ha anche evitato una potenziale lite diplomatica con l'India sul simbolismo del diamante.

Il diamante Koh-i-Noor è stato un punto fermo dei gioielli della corona britannica per quasi 175 anni, ma è visto da alcuni come un bottino del passato colonialista, spesso controverso, del paese.

Scoperto nella miniera di Kollur in India, il diamante viene menzionato già nel XIV secolo in un diario scritto da Alauddin Khalji, un imperatore che governava il Sultanato di Delhi.

Il diamante Koh-i-noor, o "montagna di luce", incastonato nella croce maltese nella parte anteriore della corona realizzata per la defunta regina madre Elisabetta Alastair Grant/AP1952

Il Koh-i-Noor, uno dei diamanti più grandi al mondo, con un peso di 21,12 grammi, è stato di proprietà di numerosi imperatori indiani, ma è stato acquisito dall'Impero britannico in seguito alla conquista dell'India. Fu ceduto alla regina Vittoria nel 1849 e da allora costituisce una parte importante dei gioielli della corona britannica.

Dopo la morte della regina Elisabetta II lo scorso settembre, il governo indiano ha espresso preoccupazione per l'uso del diamante da parte della monarchia britannica, affermando che alcuni indiani lo associano a un governo oppressore e ha invitato Camilla a non usarlo per l'incoronazione.

Buckingham Palace afferma che la corona della regina Mary è stata rimossa dall'esposizione presso la Torre di Londra, sede dei gioielli della corona, e sarà ripristinata con diamanti della collezione personale della regina Elisabetta, tra cui il Cullinan III, IV e V. Il palazzo afferma che la corona lo farà rispecchiando lo 'stile individuale' di Camilla.

Altre modifiche che verranno apportate dal gioielliere della corona includono la rimozione di quattro degli otto archi staccabili della corona per dare alla corona "un'impressione diversa".

Sebbene si pensi che la regina Elisabetta non abbia mai indossato il diamante durante i suoi 70 anni di regno, ci sono state richieste per il ritorno della gemma in India da quando il paese è diventato indipendente nel 1947. Tuttavia, solo nel 2016, l'ex procuratore generale del paese Ranjit Kumar ha affermato di ritenere che la proprietà britannica del diamante sia legittima, questione che ha suscitato critiche da parte dei leader indiani.

Il futuro del Koh-i-Noor è ancora in discussione.