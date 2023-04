Di David Mouriquand

La partecipazione ai Sony World Photography Awards della World Photography Organization ha suscitato nuove polemiche sul tema dell'arte generata dall'Intelligenza artificiale.

Il fotografo tedesco Boris Eldagsen ha portato la sua opera "The Electrician" al concorso artistico, vincendo il 1° Premio nella Categoria Creativa.

Tuttavia, l'immagine vincitrice è stata effettivamente generata dall'intelligenza artificiale, utilizzando DALL-E 2.

Eldagsen ha rifiutato il premio proprio perché la sua immagine non era una foto reale. Ha dichiarato che stava cercando di verificare se “i concorsi sono preparati per le immagini AI. E ovviamente, ha detto, non lo sono.”

"Partecipando a questi concorsi, voglio fare in modo che degli organizzatori del premio prendano coscienza di questa differenza e creino concorsi separati per le immagini generate dall'Intelligenza artificiale", ha affermato Eldagsen.

“Le immagini AI e la fotografia non dovrebbero competere tra loro in un premio come questo. Sono entità diverse. L'intelligenza artificiale non è fotografia", ha scritto Eldagsen sul suo sito web. "Pertanto non accetterò il premio." "Con il mio rifiuto, spero di accelerare questo dibattito".

The Electrician, l'opera di Boris Eldagsen Copyright Photo Edition Berlin - Boris Eldagsen

La sua fotografia, "The Electrician", presenta due donne in una tonalità seppia granulosa che le conferisce uno stile anni '40. L'opera è stata creata in collaborazione con un'Intelligenza artificiale utilizzata da Eldagsen, che sul suo sito web si definisce un "artista fotografico".

"The Electrician" fa parte di una serie di opere chiamata "pseudomnesia", il termine latino per "falsa memoria".

Le immagini sono "falsi ricordi di un passato, che non è mai esistito, che nessuno ha fotografato", create inserendole attraverso generatori di immagini AI tra 20 e 40 volte, dice Eldagsen sul suo sito web.

"Fotografo dal 1989, sono un artista di foto-media dal 2000. Dopo due decenni di fotografia, la mia attenzione artistica si è spostata sull'esplorazione delle possibilità creative dei generatori di Intelligenza artificiale", ha scritto Eldagsen sul suo sito.

“Il lavoro che SWPA ha scelto è il risultato di una complessa interazione di ingegneria rapida, inpainting e outpainting che attinge al mio patrimonio di conoscenze fotografiche. Per me, lavorare con i generatori di immagini AI è una co-creazione, di cui sono il regista. Non si tratta di premere un pulsante, e il gioco è fatto.

Boris Eldagsen e la sua opera vincitrice Photo Edition Berlin - Boris Eldagsen

Tutto questo avviene in un momento in cui i siti di generazione di immagini AI come DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion sono diventati popolari.

Gli utenti possono chiedere ai siti di creare opere d'arte nello stile di un particolare artista o immagini di eventi mai accaduti, portando a immagini deepfake o modificando immagini esistenti.

La vittoria di Eldagsen è stata controversa, con i fotografi che hanno criticato il fatto che un'immagine creata senza alcuna fotocamera sia riuscita a ottenere un premio fotografico.

L'Organizzazione mondiale della fotografia finora è rimasta in silenzio sulla questione.

Una mostra dei vincitori e delle immagini selezionate dai Sony World Photography Awards di quest'anno si terrà alla Somerset House di Londra fino al 1° maggio 2023.