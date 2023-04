Di Euronews web

La Francia sta attraversando un periodo turbolento. Le proteste e i ripetuti scioperi a causa della recente riforma delle pensioni del presidente Macron hanno bloccato il Paese.Eventi di cronaca a parte, forse vi è sfuggito che a fine marzo c’è stata “La Semaine de la Langue Française et de la Francophonie” ovvero “La Settimana della lingua francese e francofona”.

Quale momento migliore per celebrare la lingua francese, e soffermarsi su alcune espressioni che suonano senza senso a orecchie straniere. Ecco alcuni degli idiomi francesi comuni scelti da Euronews Culture.

“Tomber dans les pommes”

Traduzione letterale: cadere nelle mele.

Significato: svenire.

Quando i francesi svengono, perdono conoscenza nella frutta.

Origine: l'espressione apparentemente è apparsa per la prima volta in una lettera inviata dal romanziere francese George Sand alla sua amica Madama Dupin nel XIX secolo. Si tratta però in realtà di una deformazione linguistica, espressione che deriva dall'espressione medievale “Tomber dans les pâmes” – in francese antico “se pâmer” che significa svenire.

"Ça ne casse pas trois pattes à un canard"

Traduzione letterale: non rompete tre zampe a un'anatra.

Significato: non è niente di spettacolare / è banale.

Nulla ha a che far con il maltrattamento degli uccelli acquatici.

Origine: sconosciuta.

Le anatre hanno solo due zampe quindi se trovi una terza gamba da spezzare, hai davvero fatto qualcosa di straordinario.

“Poser un lapin”

Traduzione letterale: posizionare un coniglio.

Significato: disdire un appuntamento, dare buca a qualcuno.

Origine: L'espressione risale al XIX secolo e originariamente significava "non ripagare i favori di una donna". Più tardi, Lorédan Larchey nel suo 'Nouveau supplément du dictionnaire d'argot' indicava che il coniglio è usato per alludere al "coniglio posto sui tornelli dei giochi da fiera, che sembra facile da vincere e che non si vince mai".

“Poser un lapin” Canva

"Avoir le cul bordé de nouilles"

Traduzione letterale: avere il fondoschiena pieno di tagliatelle

Significato: essere fortunati.

Origine: l'espressione "Avoir du cul" - "avere culo" funziona anche in francese. Senza voler essere troppo espliciti, i detenuti che accettano di intrattenere relazioni omosessuali traggono molti vantaggi, come protezione e privilegi. La parte delle tagliatelle arriva perché le emorroidi, se osservate da vicino e nonostante il loro colore, possono essere paragonate a questa pasta.

"Avoir le cul bordé de nouilles" Canva

“Être sur son 31”

Traduzione letterale: essere sul 31.

Significato: Essere ben vestiti e indossare abiti eleganti.

Pensate agli eventi e al red carpet del Festival di Cannes.

Origine: Il "31" potrebbe derivare dalla parola "trentain", un tempo usata per descrivere tessuti di lusso. Ma c’è chi fa risalire la frase e il numero dalla Prussia, dove i soldati venivano visitati dalla loro gerarchia militare ogni 31 del mese. Per l'occasione i militari dovevano lavare le loro tenute e vestirsi bene per apparire al meglio.

"Il y a une couille dans le potage"

Traduzione letterale: c'è una palla nella zuppa.

Significato: qualcosa è andato storto da qualche parte.

Origine: Una volta che hai finito di ridacchiare preparati per sapere tutto su questa espressione.

Arriva dalla regione della Vandea in Francia, dove la "touille" è un cucchiaio da minestra usato solo per mescolare la zuppa. Le buone maniere dicono che si dovrebbe rimuovere la "touille" (che diventa "testicolo" con un semplice cambio della prima lettera) dalla zuppa prima di servire. Quindi è tutta una questione di galateo a tavola.

"Il y a une couille dans le potage" Canva

“J'ai le cafard”

Traduzione letterale: ho lo scarafaggio.

Significato: essere depresso.

Ai francesi non piacciono gli scarafaggi.

Origine: Nel XVI secolo, la parola francese "cafard" (che deriva dall'arabo "kafir", che significa "malfattore") indicava una persona poco religiosa ma che faceva credere il contrario. Un devoto ingannatore, fondamentalmente. Si riferisce anche a una persona che denuncia gli altri e fa la spia. Quindi niente di buono. Poi venne il poeta Charles Baudelaire, che introdusse uno scarafaggio in "Les Fleurs du Mal" nel 1857.

“Avoir un poil dans la main”

Traduzione letterale: Avere un capello in mano.

Significato: essere pigro.

L'espressione è solitamente riservata a chi evita il lavoro a tutti i costi.

Origine: L'espressione risale all'inizio del XIX secolo e le sue origini non sono note. Dobbiamo accontentarci dell'immagine di una persona così pigra e inattiva da lasciarsi crescere un pelo dal palmo.