Di David Mouriquand

Attenzione: alcune delle immagini presenti in questo articolo contengono contenuti grafici che alcuni lettori potrebbero trovare inquietanti.

Il World Press Photo ha annunciato i vincitori regionali del suo concorso fotografico 2023.

La selezione include immagini che mostrano storie di fotoreporter e fotografi documentaristi di ogni continente.

Richiamano l'attenzione sulle questioni urgenti che il mondo deve affrontare oggi: dalla documentazione della guerra in Ucraina e le storiche proteste in Iran alla realtà della crisi climatica e dell'Afghanistan, controllato dai talebani.

Su oltre 60.000 candidature di 3.752 partecipanti provenienti da 127 Paesi, la giuria ha selezionato 24 vincitori e sei menzioni d'onore.

Joumana El Zein Khoury, direttrice esecutiva della World Press Photo Foundation, ha dichiarato che “in un mondo in cui ogni anno decine di giornalisti vengono ancora uccisi nell'adempimento del loro dovere, non potevo smettere di pensare ai viaggi e ai rischi di questi fotografi e, spesso, ai loro soggetti: sono onorata di presentare questa selezione e onorata che saremo in grado di portare le storie vitali che raccontano a milioni di persone in più".

Date un'occhiata ad alcune degli scatti potenti ed incredibilmente commoventi:

Shireen Abu Akleh’s Funeral Maya Levin

13 MAGGIO 2022 - La Polizia israeliana ha picchiato le persone in lutto che accompagnavano la bara della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, al suo funerale a Gerusalemme est.

La Polizia ha proibito alle persone di portare la bara a piedi attraverso la città, mentre le persone in lutto cantavano "Sacrifichiamo la nostra anima e il nostro sangue per te, Shireen".

The Price of Peace in AfghanistanPolitiken/Panos Pictures - Mads Nissen

19 GENNAIO 2022 - Non potendo permettersi il cibo per la famiglia, i genitori di Khalil Ahmad (15 anni) hanno deciso di vendere il suo rene per 3.500 dollari.

La mancanza di posti di lavoro e la minaccia della fame hanno portato a un drammatico aumento del commercio illegale di organi. Herat, Afganistan.

The Price of Peace in AfghanistanPolitiken/Panos Pictures - Mads Nissen

Sohalullah Hejrat (19 anni) fa la guardia durante la preghiera del venerdì alla moschea di Sher Shah Suri, a Kabul, Afghanistan. È con i talebani da tre anni.

Battered WatersVII /National Geographic Society - Anush Babajanyan

Quattro Paesi dell'Asia centrale senza sbocco sul mare stanno lottando con la crisi climatica e la mancanza di coordinamento sulle forniture idriche che condividono.

Il Tagikistan e il Kirghizistan, a monte dei fiumi Syr Darya e Amu Darya, hanno bisogno di energia supplementare in inverno.

Battered WatersVII /National Geographic Society - Anush Babajanyan

Untitled Ahmad Halabisaz

27 DICEMBRE 2022 - Una donna iraniana siede su una sedia di fronte a una piazza affollata di Teheran, sfidando la legge obbligatoria sull'hijab.

“Pochi giorni dopo la morte di Mahsa, stavo passando davanti a Keshavarzi Boulevard, quando ho visto un'enorme folla di uomini e donne, giovani e meno giovani, intonare uno slogan che non avevo mai sentito prima: 'Donna, vita, libertà'. Mi ha illuminato, è stato commovente”, ha detto.

Yana and VictorReuters - Alkis Konstantinidis

18 APRILE 2022 - Consolata dal compagno Yevgeniy Vlasenko e dalla madre Lyubov, Yana Bachek piange sul corpo del padre Victor Gubarev (79 anni), ucciso mentre comprava il pane durante i bombardamenti di Kharkiv, in Ucraina.

The Siege of Mariupol Associated Press - Evgeniy Maloletka

Marina Yatsko e il suo fidanzato Oleksandr Kulahin portano il figlio di 18 mesi, Kirill, ferito a morte durante i bombardamenti, in un ospedale di Mariupol, in Ucraina.

The Siege of Mariupol Associated Press - Evgeniy Maloletka

11 MARZO 2022 - Serhiy Kralya, un civile ferito durante i bombardamenti delle Forze russe, riposa dopo un intervento chirurgico in un ospedale di Mariupol, in Ucraina

Net-Zero Transition- Simone Tramonte

13 LUGLIO 2020 - Un operatore esegue un controllo di routine di un fotobioreattore presso un impianto di microalghe a Reykjanesbær, in Islanda.

L'azienda utilizza le alghe per produrre un integratore alimentare ricco di antiossidanti.

Net-Zero Transition Simone Tramonte

02 FEBBRAIO 2021 - Le operazioni in serra ad Ostellato, in Italia, si basano su un'economia circolare.

I rifiuti vegetali alimentano l'impianto di biogas (combustibile rinnovabile) che a sua volta alimenta la serra.

Net-Zero Transition Simone Tramonte

13 LUGLIO 2021 - La gente nuota ad Amager Strand, in Danimarca, vicino ad un parco eolico di proprietà di 8.552 consumatori di elettricità e che serve più di 40.000 famiglie di Copenaghen.

War Wounds Associated Press - Emilio Morenatti

Questo progetto ritrae persone che hanno subito amputazioni a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022.

Il fotografo, che ha perso una gamba durante un reportage in Afghanistan, instaura un cameratismo con gli amputati e si sforza di rappresentare la crudeltà della guerra dietro le linee del fronte.

War Wounds Associated Press - Emilio Morenatti

14 MAGGIO 2022 - Viktor (23 anni) trasporta sua moglie Oksana Balandina (23 anni) in un ospedale di Leopoli, Ucraina.

La coppia si è sposata mentre Oksana era in ospedale e Viktor l'ha tenuta così per il loro primo ballo.

War Wounds Associated Press - Emilio Morenatti

05 MAGGIO 2022 - Anton Gladun (22 anni), medico militare, giace sul suo letto in ospedale a Cherkasy, in Ucraina.

Era stato ferito in prima linea il 27 marzo.

The Dying River Panos Pictures - Jonas Kakó

11 MARZO 2022 - Alfredo, Ubaldo e José si prendono cura degli alveari vicino a Wenden, nel deserto dell'Arizona, negli Stati Uniti.

The Voice of New York Is Drill New York Magazine - Ashley Peña

Drill, un sottogenere musicale che ha avuto origine a Chicago, negli Stati Uniti, potrebbe essere l'ultima ondata di musica rap a raggiungere un enorme successo globale, ma la sua storia non è nuova all'hip-hop.

Anche se le canzoni di successo sono in cima alle classifiche, gli artisti newyorkesi sono presi di mira dagli investigatori del dipartimento di Polizia di New York City, che setacciano i loro testi e video musicali alla ricerca di prove di crimini legati alle bande.

Oil Spill in LimaBertha Foundation - Musuk Nolte

21 GENNAIO 2022 - I lavoratori affrontano il disastro ambientale causato da una fuoriuscita di petrolio nella vicina raffineria La Pampilla di Repsol a Playa Cavero, in Perù.

AlpaquerosPulitzer Center/ National Geographic - Alessandro Cinque

02 MAGGIO 2021 - Gli alpaca riposano all'aperto di notte a Oropesa, in Perù.

Molti alpaqueros (allevatori di alpaca) non possono permettersi di costruire rifugi per i loro animali, nonostante le temperature gelide ad alta quota.

AlpaquerosPulitzer Center/ National Geographic - Alessandro Cinque

22 NOVEMBRE 2022 - Un feto di alpaca viene analizzato presso il Centro di ricerca e produzione di Quimsachata.

Il centro mira a creare razze più resistenti alla crisi climatica.

I Can't Hear the Birds Fabiola Ferrero

18 maggio 2016 - La Polizia arresta un uomo durante una manifestazione di protesta per un referendum per rimuovere il presidente Maduro dall'incarico, a Caracas, in Venezuela.

World Champions Agence France-Presse - Tomás Francisco Cuesta

18 DICEMBRE 2022 - I tifosi festeggiano la vittoria dell'Argentina alla Coppa del Mondo 2022 in cima all'Obelisco, all'incrocio di due delle strade più importanti della città, Avenida 9 de Julio e Avenida Corrientes, a Buenos Aires, in Argentina.

Retrieving the Dead Mauk Kham Wah

21 FEBBRAIO 2022 - I combattenti della Resistenza delle Forze di Difesa del Popolo si ritirano con il corpo di un compagno, a seguito di uno scontro con l'Esercito del Myanmar, a Moe Bye, Stato di Kayah (Karenni), Myanmar.

Le autorità del Myanmar avevano inviato rinforzi nella regione, mentre si intensificavano i combattimenti con i gruppi di opposizione locali.

Per ancor più foto, fate riferimento al sito web del World Press Photo.

I vincitori globali saranno annunciati online il 20 aprile e andranno in mostra ad Amsterdam il 22 aprile prossimo.

Successivamente, viaggeranno in tutto il mondo e saranno esposti in oltre 60 città, tra cui Roma, Berlino, Barcellona, Zurigo, Tel Aviv, Taipei, Singapore, Città del Messico, Jakarta, Sydney e Toronto.