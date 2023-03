Grecia: omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita

In occasione del centenario della nascita di Maria Callas, l’Opera nazionale greca ha in programma una serie di eventi in onore della più grande soprano del XX secolo. Il contributo della Divina all'arte operistica del Novecento è immenso e universalmente riconosciuto.

La serie di omaggi si terrà da aprile a dicembre e includerà una varietà di eventi, tra cui una nuova produzione operistica, una mostra alla Biblioteca nazionale e un documentario sui primi anni greci di Callas.

Saranno valorizzati materiali preziosi e inediti tratti dall’Archivio storico dell’Opera nazionale greca, che negli ultimi anni ha fatto importanti acquisizioni. L’omaggio è curato da Giorgos Koumendakis, direttore artistico dell'Opera nazionale greca.

"L'occasione del centenario della nascita di Maria Callas - commenta - ci offre l'opportunità di celebrarne la personalità, evidenziando il suo contributo al rinnovamento dell'opera. Sentiamo la necessità di mostrare aspetti della sua personalità musicale, che ritengo molto importanti, alla nuova generazione. Una generazione che non sa esattamente chi sia Maria Callas".

L'evento principale è la Medea di Luigi Cherubini, prima grande coproduzione dell’Opera nazionale greca e di tre importanti teatri dell’ opera statunitensi: la Metropolitan Opera di New York, la Canadian Opera Company e la Lyric Opera di Chicago. A cura del celebre regista d'opera David McVicar, la Medea ha aperto la stagione 2022-23 del Met e sarà presentata ad aprile all’Opera nazionale greca.