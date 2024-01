Si stima che solo un terzo dei mozziconi dei 18 miliardi di sigarette fumate ogni giorno in tutto il mondo finisca in un bidone della spazzatura o del riciclaggio

Bratislava sta sperimentando un nuovo modo di riciclare i mozziconi di sigaretta. L'azienda municipale di gestione dei rifiuti della capitale slovacca ha annunciato una nuova iniziativa per raccogliere e riutilizzare le sigarette abbandonate nel 2024.

Durante i mercatini di Natale il gruppo ha sperimentato contenitori speciali progettati per raccogliere sia i filtri delle sigarette standard sia quelli presenti nei moderni dispositivi per il tabacco riscaldato. La città intende trasformare il materiale scartato in asfalto per le strade. Le autorità sperano che questo contribuisca a rendere le strade più pulite e a riutilizzare in modo pratico i rifiuti.

La società di gestione dei rifiuti urbani Odvoz a Likvidácia Odpadu (Olo) di Bratislava ha dichiarato che a partire dal 2024 installerà dei contenitori appositamente progettati per le sigarette abbandonate durante gli eventi pubblici.

La raccolta dei mozziconi di sigaretta in sé non è niente di nuovo. La novità è rappresentata dal modo in cui saranno riutilizzati: in collaborazione con il Comune di Bratislava e le aziende Spak-Eko ed EcoButt, Olo contribuirà a trasformare il materiale di scarto in asfalto per le strade.

"Se i visitatori di un festival, di una maratona, di un mercato o di un altro evento urbano gettano i mozziconi di sigaretta in un contenitore speciale, contribuiranno non solo a un ambiente più pulito, ma anche al recupero materiale di questo tipo di rifiuti", ha dichiarato in un comunicato stampa Martina Čechová, responsabile dell'economia circolare di Olo.

Il progetto congiunto prevede la trasformazione dei filtri di sigaretta usati in fibre speciali che possono diventare un additivo per la preparazione dell'asfalto da utilizzare per le superfici stradali.

Bratislava punta ad aumentare il riciclaggio delle sigarette nel 2024 con questo nuovo progetto. Ma non sarà la prima volta che i filtri vengono utilizzati per realizzare strade. In Slovacchia c'è già una strada realizzata da EcoButt con i mozziconi di sigaretta. Si trova a Žiar nad Hronom, in una regione centrale del Paese, e pare sia la prima al mondo nel suo genere.

In che modo i mozziconi di sigaretta danneggiano l'ambiente?

La spinta a riciclare un maggior numero di sigarette potrebbe avere un impatto positivo significativo sul pianeta. Le sigarette che vengono gettate a terra sono problematiche per l'ambiente perché rilasciano sostanze tossiche che possono contaminare l'acqua, il suolo e gli ecosistemi.Si stima che solo un terzo dei mozziconi dei 18 miliardi di sigarette fumate ogni giorno in tutto il mondo finisca in un bidone della spazzatura o del riciclaggio.