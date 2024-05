Bernard Arnault, capo del gruppo del lusso Lvmh, ha perso la sua posizione in seguito alla riorganizzazione della sua azienda e alle successive preoccupazioni del mercato azionario, secondo gli ultimi dati forniti da Bloomberg

Il capo di Amazon, Jeff Bezos, ha superato Bernard Arnault, il capo del più grande gruppo del lusso (Lvmh), come uomo più ricco del mondo. A dirlo è il Bloomberg billionaires index, una classifica quotidiana delle persone più ricche del mondo.

Ma Bernard Arnault, con un patrimonio stimato di 187,6 miliardi di euro, non è troppo lontano dal fondatore e azionista di maggioranza di Amazon, che ha un patrimonio di 190,4 miliardi di euro.

Lvmh in una spirale discendente

Prima di superare Arnault, Bezos ha scalzato dalla seconda posizione Elon Musk, dopo che il capo di Tesla, SpaceX e X (ex Twitter) ha subito perdite per 27,7 miliardi di euro a causa del crollo del prezzo delle azioni di Tesla, che ha perso quasi il 25 per cento in un anno. Allo stesso tempo, la fortuna di Bernard Arnault è aumentata di 28 miliardi di euro grazie ai nuovi metodi di stima dei patrimoni di Bloomberg.

Tuttavia, la riorganizzazione dell'azienda, progettata per aumentare il prezzo delle azioni Lvmh detenute dall'amministratore delegato, non ha retto ai problemi borsistici del gruppo del lusso, proprietario di Dior, Givenchy e Guerlain e di molti altri marchi di fascia alta. Nell'ultima settimana Lvmh ha perso il 3,68 per cento del valore delle azioni.

Il gruppo è in una spirale discendente da diverse settimane, colpito dalle polemiche sulla decisione di Arnault di nominare alcuni dei suoi figli nel consiglio di amministrazione. Mercoledì il patrimonio del miliardario francese è sceso di più di 6 miliardi di euro, attestandosi a poco meno di 188 miliardi di euro.

Gli altri miliardari in classifica

Nel resto della classifica, i contendenti sono molto indietro: il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg è al quarto posto con una fortuna stimata di 156 miliardi di euro, seguito dal cofondatore di Google Larry Page al quinto posto con 144 miliardi di euro e da Bill Gates al sesto posto con 141 miliardi di euro.

La prima donna in classifica è Françoise Bettencourt Meyers, ereditiera del gruppo L'Oreal, al 16esimo posto, con un patrimonio di 89,5 miliardi di euro. Nel dicembre 2023 è diventata la prima donna a superare la soglia simbolica dei 100 miliardi di dollari (92,4 miliardi di euro) di ricchezza.