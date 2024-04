Un totale di 443,5 miliardi di euro attendono di essere investiti nel 2024 in tutto il mondo. In cosa investono gli ultra ricchi? Il loro patrimonio supera i 30 milioni di dollari

Nel 2023 in media ogni giorno 70 investitori hanno raggiunto lo status di ultra ricchi (Ultra High Net Worth Individual, Uhnwi): si tratta di una tendenza che non accenna a rallentare. La popolazione mondiale ultra ricca è aumentata del 4,2% e il numero dovrebbe aumentare del 28% nei cinque anni fino al 2028. Lo riporta la società di consulenza immobiliare Knight Frank.

Il rapporto Wealth ha rilevato che il numero di individui con un patrimonio netto di 27,6 milioni di euro o più (30 milioni di dollari) in tutto il mondo è salito a 626.619, dai 601.300 del 2022. Ciò è dovuto all'aumento degli investimenti in azioni nella speranza di una riduzione dei tassi di interesse, che a sua volta ha portato a un aumento del valore dei mercati azionari. La solida performance dell'economia statunitense ha inoltre aiutato i ricchi a diventare più ricchi.

La crescita è stata guidata dal Nord America, dove il numero di ultra ricchi è aumentato del 7,2% in un anno, seguito dal Medio Oriente con il 6,2%.

Europa con meno ultra ricchi

L'Europa è rimasta indietro in termini di nuova generazione di ricchezza, il numero di super ricchi è aumentato dell'1,8%, ma "il Vecchio Continente resta la patria dell'1% più ricco", ha scritto nel rapporto Liam Bailey, Global Head of Research di Knight Frank.

Solo l'America Latina ha visto diminuire il numero di individui ricchi, in calo del 3,6%.

La crescita nel 2023 segue un anno in cui la ricchezza totale dei più ricchi è diminuita dell'incredibile cifra di 9,18 trilioni di euro, a causa del susseguirsi di shock energetici, economici e geopolitici.

"Quest'anno confermiamo un aumento del numero di ultra ricchi a livello globale, guidato dalla crescita negli Stati Uniti e in Medio Oriente e dalla continua domanda di immobili da parte di questi investitori", ha scritto Bailey, aggiungendo che "il fabbisogno di capitale nel settore immobiliare non è mai stato così alto".

Quanto serve per diventare ultra ricchi

Dipende dal Paese di cui stiamo parlando, ma in generale, appartenere all'1% più ricco è più facile che diventare un ultra ricco che possiede un patrimonio di almeno 30 milioni di dollari. Anche a Monaco, il patrimonio netto minimo necessario per accedere all'1 per cento è inferiore alla metà del valore di un Uhnwi.

In cosa investono gli ultra ricchi

Un totale di 443,5 miliardi di euro attendono di essere investiti quest'anno, in un contesto di rallentamento dell'economia globale, si legge nel rapporto, che prevede che il Prodotto interno lordo (Pil) globale sarà di circa il 2,9% nel 2024, in calo rispetto al 3,1% dell'anno precedente.

Sulla scia della continua frammentazione delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, si prevede una crescita degli investimenti in settori strategici come tecnologia, energia e difesa.

Inoltre, il 2024 potrebbe essere l'anno in cui il mercato immobiliare si riprenderà dopo che gli alti tassi di interesse hanno lasciato la loro impronta lo scorso anno, con il mercato residenziale meno colpito rispetto agli immobili commerciali (Cre), secondo il rapporto.

Più di un quinto degli Uhnwi globali prevede di acquistare immobili residenziali nel 2024.

Per i più ricchi del mondo, gli immobili di prima qualità, quelli più costosi in una determinata località, generalmente definiti come il 5 per cento più ricco di ciascun mercato in termini di valore, sono al centro dell'attenzione. Il rapporto rileva che, nonostante gli elevati tassi di interesse globali e il calo dei volumi di vendita nel 2023, il valore di queste proprietà di prima qualità ha continuato a crescere del 3,1 per cento in tutto il mondo.

Inoltre, quasi un quinto dei più ricchi considera gli investimenti immobiliari commerciali, anche se il 2023 è stato un anno disastroso, con i volumi degli investimenti diminuiti di quasi la metà a causa degli elevati costi del debito.

Secondo Knight Frank, si prevede che gli investitori mediorientali e asiatici siano i più propensi all'acquisto di immobili commerciali. "Valori più bassi, tassi di interesse più bassi e alcune vendite forzate consentiranno un miglioramento molto atteso dei volumi degli investimenti", osserva il rapporto.

Ai e cambiamento climatico negli investimenti immobiliari

Il rapporto prevede che circa il 40 per cento della spesa tecnologica aziendale sarà destinata a progetti legati all'intelligenza artificiale entro il prossimo anno e alcuni tipi di proprietà commerciali potrebbero beneficiare del cambiamento.

È altamente previsto un aumento considerevole della domanda di data center, in particolare in prossimità di fonti energetiche economicamente vantaggiose. Saranno inoltre richiesti uffici specializzati per la ricerca, situati vicino a università o centri tecnologici affermati.

Inoltre, la gestione degli edifici basata sull'intelligenza artificiale, compresa l'efficienza energetica, il controllo del clima e la sicurezza, saranno le parole d'ordine nel mercato degli uffici di alto livello.

Secondo il rapporto, la sostenibilità è sempre più al centro dell'attenzione dei più ricchi del mondo, con quasi due terzi degli Uhnwi che tentano di ridurre la propria impronta di carbonio e pongono la sostenibilità come fattore chiave nei loro investimenti in immobili commerciali.

I cambiamenti climatici stanno avendo un impatto sempre maggiore sul mercato immobiliare, a causa dell'alterazione della resa delle colture nelle regioni agricole, dei cambiamenti nei modelli turistici, dei danni alle proprietà e delle interruzioni delle infrastrutture.

Nel breve termine, un numero crescente di proprietà rischia di aumentare i premi assicurativi, o addirittura di essere completamente rifiutati dalle compagnie assicurative.

Nel frattempo, si registra un aumento tangibile della domanda, da parte degli inquilini e degli investitori, di immobili situati in aree a basso rischio e di edifici ad alta efficienza energetica. Si prevede un aumento della domanda di tecnologie che aiutino i proprietari di immobili a prepararsi, adattarsi e riprendersi dai rischi legati al clima e ai conseguenti danni.

Gli oggetti da collezione di lusso brillano meno

Nonostante le vendite individuali da record nel 2023, il rapporto ha rilevato che alcuni asset stanno diminuendo nel mercato del lusso, come il whisky raro (-9 per cento), le auto d'epoca (-6 per cento), le borse (-4 per cento) e i mobili (-2 per cento).

Sebbene l'arte, la gioielleria e gli orologi siano ancora in aumento, il rapporto prevede che questo mercato vedrà una volatilità significativa.

Cosa c'è in serbo per i più ricchi del mondo nei prossimi anni?

"Prevediamo che il numero di ultra ricchi a livello globale aumenterà del 28,1% nei cinque anni fino al 2028", afferma il rapporto, aggiungendo che è inferiore all'aumento del 44% registrato nei cinque anni fino al 2023.

La crescita degli anni successivi sarà trainata dall'Asia, principalmente dall'India e dalla Cina continentale.

Più di due terzi dei soggetti ultra ricchi a livello globale prevedono una crescita della propria ricchezza quest'anno, e i giovani dimostrano maggiore fiducia.

Quante donne sono ultra ricche

La quota delle donne tra gli ultra ricchi è aumentata e nel 2023 rappresentavano circa l'11% degli Uhnwi globali. Questa tendenza potrebbe aumentare ulteriormente in quanto, tra la Generazione Z con un patrimonio netto pari o superiore a 920mila euro, l**'81% delle donne prevede una crescita nei prossimi anni** e la metà di esse prevede una "crescita significativa".

