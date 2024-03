Di Euronews

La catena statunitense di fast food McDonald's ha subito un guasto al sistema tecnico degli ordini che ha impedito ai clienti di alcuni Paesi di ordinare e ricevere cibo

Venerdì nero per diversi ristoranti McDonald's colpiti per ore da guasti al sistema tecnico degli ordini. Un'interruzione di sistema ha costretto il colosso statunitense dei fast food a chiudere momentaneamente alcuni locali in Asia e in altre parti del mondo, dagli Stati Uniti al Regno Unito.

La comunicazione di McDonald's Giappone della sospensione delle attività nei ristoranti del Paese

In Giappone, McDonald's ha dichiarato su X di essere stato alle prese con "un guasto al sistema", scusandosi di dover sospendere "temporaneamente le attività in molti punti vendita". Problemi anche a Singapore, Australia e Nuova Zelanda.

I vertici dell'azienda si sono giustificati per i disagi spiegando che il blocco momentaneo del servizio era dovuto a "un'interruzione tecnologica in fase di risoluzione", senza entrare nello specifico. McDonald's Corp., con sede a Chicago, ha affermato che i problemi non sono stati legati a un attacco alla sicurezza informatica della multinazionale.