Sono arrivati in Italia 15 bambini evacuati dalla Striscia di Gaza per essere curati in diversi ospedali. Nella serata di lunedì tre velivoli C130J dell’Aeronautica Militare sono atterrati a Ciampino, Lecce e Verona ha fatto sapere il ministero della Difesa.

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Si tratta della quindicesima operazione di evacuazione dell’Italia per un totale oltre 650 persone. Di queste, 196 sono piccoli pazienti bisognosi di cure: nell'ultimo gruppo c'è Tuleen, una neonata affetta da una malformazione congenita che sarà ricoverata all’Ospedale Meyer di Firenze, ha reso noto il ministero degli Esteri.

I bambini - tutti affetti da gravi patologie congenite, ferite o amputazioni - verranno ricoverati in dodici strutture in sette regioni: oltre alla Toscana, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Puglia.

"Li hanno controllati, ne hanno verificato la trasportabilità", ha dichiarato il Generale Giovanni Maria Iannucci, Comandante del Centro di Coordinamento delle Forze Armate italiane, "e poi c'è stato anche un controllo per i familiari".

"L'Italia è in prima linea nel sostegno a chi soffre", ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha accolto il volo di Ciampino.

Nei prossimi giorni, altri due viaggi organizzati dalla Guardia di Finanza, con il contributo del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, trasporteranno in Italia 72 persone tra studenti e ricongiungimenti familiari.