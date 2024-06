Quello in corso a Nizhny Novgorod, in Russia, è il primo incontro ministeriale degli Esteri dei Brics dopo l'adesione dell'Iran a gennaio, insieme a Emirati Arabi Uniti, Egitto, Etiopia

In corso nella città occidentale russa di Nizhny Novgorod l'incontro di due giorni dei ministri degli Esteri dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) per discutere questioni regionali e internazionali. Per la prima volta partecipa alla riunione l'Iran, diventato membro dei Brics lo scorso gennaio dopo essere stato invitato, insieme ad altri cinque Paesi, ad aderire durante il vertice dello scorso agosto in Sudafrica. la Russia ha la presidenza di turno.

"Sono convinto che i Brics siano spinti dal vento del cambiamento, perché il loro ruolo nella risoluzione dei problemi globali non potrà che aumentare. Ciò è confermato dal costante aumento del numero di paesi che mostrano un genuino interesse ad unirsi al lavoro della nostra associazione", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Riunione allargata dei Brics

Quello di Nizhny Novgorod è il primo incontro ministeriale degli Esteri dei Brics dopo l'adesione dell'Iran a gennaio, insieme a insieme a Emirati Arabi Uniti, Egitto, Etiopia.

"I Brics sono il più grande gruppo economico internazionale, con la presenza di Paesi importanti, che svolge il suo ruolo al di là dell'unilateralismo dell'Occidente", ha detto ai giornalisti al suo arrivo il ministro degli Esteri ad interim dell'Iran, Ali Bagheri Kani, aggiungendo: "La presenza dell'Iran indica la posizione e l'importanza del nostro Paese nel sistema multilaterale".