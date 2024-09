Di Euronews Agenzie: AP

Un capo della milizia e un suo collaboratore sono stati arrestati per la more di Abdel-Rahman Milad. Sanzionato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e imprigionato in Libia era accusato di traffico di esseri umani. Nel 2017 partecipò a una riunione con funzionari del governo italiano

Il procuratore capo della Libia ha ordinato la detenzione del capo milizia Mohamed Bahroun e di uno dei suoi aiutanti in relazione all'uccisione di Abdel-Rahman Milad, uno dei più noti trafficanti di esseri umani del Paese.

Bahroun e il suo collaboratore si sono consegnati dopo che sono emerse accuse sul loro ruolo nell'uccisione di Milad, avvenuta il primo settembre nella capitale del Paese, Tripoli.

Milad, uno dei trafficanti più ricercati del Paese, era stato sanzionato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e precedentemente imprigionato in Libia con l'accusa di traffico di droga. Gli hanno sparato mentre era seduto in un'auto con autista nella capitale libica di Tripoli.

Chi era Abdel-Rahman Milad

Conosciuto anche come “Bija”, Milad comandava un'unità di guardia costiera nella città occidentale di Zawiya ed era stato accusato da un rapporto di sicurezza delle Nazioni Unite del 2017 di essere coinvolto nell'affondamento intenzionale di imbarcazioni di migranti con armi da fuoco.

Milad è stato arrestato nel 2019 dopo che il quotidiano italiano Avvenire lo ha individuato durante un incontro in Sicilia a cui hanno partecipato funzionari italiani e una delegazione della guardia costiera libica, organizzato per discutere del controllo dell'immigrazione dall'Italia alla Libia.

L'incontro è stato organizzato alla luce di un controverso accordo firmato nel 2017 tra l'allora ministro dell'Interno italiano Marco Minniti e il governo libico, che prometteva una maggiore cooperazione tra la guardia costiera libica e le agenzie italiane.

L'accordo prevedeva che l'Italia fornisse alla Libia fondi e attrezzature, tra cui quattro nuove motovedette, per intercettare le imbarcazioni di migranti in mare e riportarle in Libia.

Due giornalisti italiani, Nancy Porsia e Nello Scavo, reporter di Avvenire, hanno commentato che era insolito che l'intelligence italiana non si fosse accorta della presenza di Milad all'incontro, alimentando la speculazione che le autorità italiane fossero a conoscenza della presenza di trafficanti di esseri umani nella guardia costiera libica. Scavo ha dichiarato ai media britannici che Milad aveva spesso minacciato di rivelare i segreti tra i trafficanti di esseri umani e le autorità libiche.

Milad è stato arrestato nel 2020, poi rilasciato nel 2021 e promosso da capitano a maggiore e ha sempre negato qualsiasi legame con il traffico di esseri umani e si è mosso liberamente nella Libia occidentale per due anni dopo il suo arresto.

L'Ue aveva sanzionato Milad nel 2018

Peter Stano, portavoce dell'Unione europea, ha dichiarato che l'Ue continuerà a incoraggiare le autorità libiche a consegnare alla giustizia i responsabili del traffico di esseri umani, tra cui Milad, che è stato anche sanzionato da Bruxelles nel 2018.

L'Ue ha collaborato con la guardia costiera libica per cercare di fermare le traversate, ma i gruppi per i diritti affermano che questa strategia spesso lascia i migranti alla mercé di gruppi armati o confinati in centri di detenzione per migranti pieni di violazioni dei diritti. Il capo dell'Istituto Sadeq Anas El Gomati, un think tank con sede in Libia, ha pubblicato su X la sua analisi secondo cui Milad ha “trasformato il salvataggio in riscatto”.

Gli esperti: "Migranti pagano per rilascio dai centri in Libia"

Anas El Gomati ha affermato che “i più vulnerabili intercettati nel Mediterraneo sono stati riportati in Libia per essere estorti nei centri di detenzione. I fondi dell'Ue destinati a salvare vite umane hanno invece riempito le tasche e permesso a chi le metteva in pericolo. La sua morte non è giustizia, è un altro capitolo violento della storia disfunzionale della Libia”.

L'accusa di El Gomati è che alcuni dei migranti che vengono rimpatriati dalla guardia costiera libica e poi messi nei campi di detenzione devono pagare denaro per assicurarsi il loro rilascio.

La Libia è il principale canale di migrazione per le persone provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente che sperano di raggiungere l'Europa attraversando il Mar Mediterraneo, spesso su imbarcazioni mal costruite e in acque pericolose.

Sabato, la guardia costiera libica ha intercettato un'imbarcazione carica di 64 migranti diretti in Europa, pochi giorni dopo che un'imbarcazione che ne trasportava 32 si era rovesciata al largo della città orientale di Tobruk, lasciando 22 dispersi.