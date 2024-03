Procuratore ucraino: "Putin sarà processato per crimini di guerra"

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il procuratore generale ucraino si trovava a Bruxelles per chiedere ai ministri della Giustizia dell'Ue di sostenere gli sforzi del suo Paese nel tentativo di perseguire i crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina

L'impegno è a cercare prove e a istruire il caso. Tutto in funzione del fatto che Putin deve essere perseguito e processato per crimini di guerra".

Lo sostiene il procuratore generale dell'Ucraina, Andriy Kostin.

"Il caso sarà istruito, e quando il momento arriverà, Putin sarà perseguito e processato dalla Corte penale internazionale o da un tribunale speciale", ha detto Kostin in un'intervista a Euronews lunedì.

"È nostro obbligo come procuratori documentare tutte le prove (...) e istruire un caso contro Putin. Questo è il nostro obbligo e ci impegniamo a rispettarlo".

Appello a unire le forze per perseguire Putin

Il procuratore generale ucraino - che si trovava a Bruxelles per chiedere ai ministri della Giustizia dell'Ue di sostenere gli sforzi del suo Paese nel tentativo di perseguire i crimini di guerra commessi in Ucraina - ha avvertito che è in gioco la sicurezza del mondo civilizzato.

"La giustizia è un fattore di deterrenza - ha spiegato - dobbiamo poter disporre di strumenti per sanzionare gli aggressori, in modo che altri che stanno pensando di intraprendere guerre di aggressione sappiano che il mondo civilizzato sarà unito per perseguirli e punirli".

Le indagini dell'Ucraina sui crimini di guerra

L'Ucraina sta attualmente indagando su 123.000 crimini di guerra commessi da quando la Russia ha iniziato la sua invasione su larga scala nel febbraio 2022.

Tra questi figurano uccisioni indiscriminate, torture, violenze sessuali e il rapimento di circa 20.000 bambini ucraini, un crimine che non si vedeva sul suolo europeo dalla Seconda guerra mondiale.

In una mossa profondamente simbolica, giovedì scorso la Lituania ha accusato tre militanti filorussi di crimini di guerra nella regione di Donetsk per l'omicidio del regista lituano, Mantas Kvedaravičius, a Mariupol, nell'aprile 2022.

Secondo il procuratore generale, tali impegni da parte di altre giurisdizioni nazionali sono fondamentali. Più di 20 Paesi hanno aperto indagini simili, alcune basate sulla giurisdizione universale.

Il mandato d'arresto per Putin della Cpi è un'arma spuntata

La Corte penale internazionale (Cpi), con sede all'Aia, ha emesso un mandato d'arresto per il presidente Putin, ma non ha giurisdizione sui crimini di aggressione russi poiché né l'Ucraina né la Russia sono parti del suo trattato istitutivo, lo Statuto di Roma.

Circa 40 Paesi sono in trattative per istituire un tribunale speciale per il crimine di aggressione.

Nel frattempo, il procuratore ucraino è supportato da team provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Stati Uniti per istruire i casi, documentando le prove delle atrocità.

Da Bucha in poi, l'orrore della guerra

Nel dossier ci sono i crimini efferati commessi a Bucha, città dell'Oblast di Kiev dove centinaia di civili sono stati massacrati nell'aprile del 2022. Secondo Kostin, questi crimini sono diventati un modello ricorrente in tutta l'Ucraina occupata.

"I russi hanno continuato a commettere gli stessi crimini (come a Bucha) in altre parti dell'Ucraina occupata", ha spiegato.

"Bucha non riguarda un'unità militare impazzita. Si tratta di una politica, di un modello", ha aggiunto, sostenendo che un numero simile di vittime di violenza sessuale è stato identificato a Kherson, nel sud, e a Kharkiv, nel nord-est.

La procura ucraina sta attualmente indagando su 274 casi di violenza sessuale denunciati durante la guerra. Le vittime di tali crimini stanno ricevendo un supporto medico e psicologico specialistico da parte di team dedicati.

I bambini ucraini dovrebbero essere rimpatriati "senza condizioni".

Si stima che circa 20.000 bambini siano stati portati con la forza in Russia dall'inizio della guerra, alcuni scomparsi dai campi estivi e altri con pretesti medici. Molti sono stati "rieducati" e adottati da genitori russi.

Il Cremlino sostiene che questi rapimenti fanno parte di "misure di evacuazione" per garantire la sicurezza dei minori ucraini che vivono nelle zone del fronte.

"Possono raccontare tutto quello che vogliono, ma questo è un crimine di guerra (...) ed è già la conclusione preliminare della Corte penale internazionale", ha detto Kostin.

Mettendo in adozione i bambini ucraini, alcuni dei quali troppo piccoli per capire da dove vengono, la Russia sta "cancellando la loro storia e la loro identità", ha aggiunto.

"Chiedo ai leader del mondo di sollecitare pubblicamente il ritorno dei bambini ucraini", ha spiegato, aggiungendo che le Nazioni Unite potrebbero "svolgere un ruolo molto più attivo".