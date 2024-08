Il porto di Djen Djen, nell'Algeria orientale, è il più grande porto marittimo operativo del Paese. Vi portiamo all'interno dell'hub del commercio internazionale, che sta subendo un importante ampliamento.

In questa puntata di Algeria Tomorrow, l'inviato François Chignac visita il più grande porto internazionale del Paese per capire come le esportazioni stiano contribuendo alla crescita economica dell'Algeria. Il porto di Djen Djen, situato nella parte orientale del Paese, si estende per 210 ettari e ospita la maggior parte delle esportazioni algerine di materiali da costruzione. Quest'anno il porto sta subendo un massiccio ampliamento, con l'installazione di un nuovo terminal container per sostenere un traffico maggiore.