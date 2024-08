Nei territori centrali della Striscia, almeno 16 persone sono state uccise in un attacco israeliano notturno contro gli sfollati a az-Zawayda: la maggior parte erano membri della stessa famiglia

PUBBLICITÀ

Israele ha ordinato evacuazioni di massa nel nord e nel sud di Gaza, comprese le aree meridionali precedentemente designate come “zone sicure”. Nei territori centrali della Striscia, almeno 16 persone sono state uccise in un attacco israeliano notturno contro gli sfollati a az-Zawayda.

Decimata famiglia palestinese nell'attacco ad az-Zawayda

Tutte le persone uccise nell'attacco sono membri della stessa famiglia - la famiglia Ajlah - ha detto il portavoce palestinese della Difesa Civile Mahmoud Basal. Tra gli uccisi ci sono nove bambini e tre donne, ha aggiunto

Secondo i media libanesi, dieci persone sono state uccise in un attacco israeliano contro un edificio residenziale nella città di Nabatieh, nel sud del Libano.

Il caldo fronte libanese

Nel frattempo, Il Consiglio regionale dell'Alta Galilea ha emesso un allarme per i residenti israeliani vicino al confine libanese, esortandoli a rimanere vicino ai rifugi antiatomici, riporta The Times of Israel.

L'avvertimento è rivolto agli abitanti delle comunità israeliane di Hulata, Yesud HaMa'ala, Sde Eliezer, Ayelet Hashachar, Gadot, Mishmar HaYarden e Machanayim. Più di 40 razzi sono stati lanciati verso il nord di Israele, riferisce la radio dell'esercito israeliano.

Blinken e la missione per il cessate il fuoco

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken sarà in Israele per continuare gli sforzi diplomatici e concludere un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, dopo che i mediatori Qatar, Egitto e Stati Uniti hanno dichiarato che gli ultimi colloqui per la tregua sono stati “seri e costruttivi”.

Dopo i due giorni di colloqui per il cessate il fuoco a Doha, c'è ancora una squadra israeliana sul posto che cerca di definire i dettagli e colmare le lacune rimanenti.

Secondo Al-Jazeera, nei prossimi giorni un team tecnico si recherà al Cairo, dove i mediatori hanno annunciato un altro incontro per la prossima settimana.

Secondo il ministero della Sanità di Gaza, almeno 40.005 persone sono state uccise e 92.401 ferite nella guerra di Israele contro Gaza.