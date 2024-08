Di euronews

Un aereo della compagnia Voepass Linhas Aéreas è precipitato in un centro abitato nella città di Vinhedo, nello Stato di San Paolo. A bordo viaggiavano 62 persone: nessuno è sopravvissuto

Un aereo passeggeri è precipitato in un complesso residenziale della città di Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo. Il velivolo trasportava 62 persone, di cui 58 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Nessuno a bordo è sopravvissuto secondo le autorità municipali. Il velivolo ha travolto diverse abitazioni, ma non ci sarebbero vittime tra i residenti.

Secondo la Voepass Linhas Aéreas, compagnia proprietaria del velivolo, si tratta di un aereo passeggeri turboelica modello ATR-72 con una capacità di 68 passeggeri. Il volo era partito da Cascavel (nello Stato di Paraná) ed era diretto a Guarulhos (San Paolo). La Polizia militare, vigili del fuoco e protezione civile hanno inviato numerosi uomini e mezzi sul posto. Le autorità non hanno ancora pubblicato la lista passeggeri e al momento non si conosce il numero delle vittime.

I dati del portale FlightRadar24 mostrano che l'aereo, partito alle 11:56 è precipitato alle 13:22. Un minuto prima dello schianto l'aereo si trovava a un'altitudine di 17.200 piedi. L'orario di arrivo previsto a Guarulhos era alle 13:30, l'incidente sarebbe dunque avvenuto in fase di atterraggio.

Numerosi video pubblicati su internet dai residenti - e ripresi dai media - mostrano l'aereo cadere a picco nella regione collinare a pochi chilometri dalla città di Campinas ed essere immediatamente avvolto dalle fiamme.

Come è avvenuto l'incidente

"Nelle immagini vediamo che l'aereo ha alcuni problemi di controllo, perché non riesce più a sostenersi. Dall'immagine è in stallo, cioè ha perso il supporto. Ha bisogno di una velocità minima per poter mantenere il supporto in aria". Lo ha affermato Geraldo Portela, specialista in gestione del rischio e della sicurezza, ipotizzando tra le viarie possibili cause che hanno causato lo schianto dell'aereo in Brasile quella dello 'stallo'.

Si tratta, ricorda il media brasiliano G1, di una situazione in cui in cui l'ala perde completamente la portanza utile, provocando la caduta improvvisa dell'aereo. Una circostanza che, a seconda dell'altitudine e delle condizioni, può essere recuperata o meno in volo.