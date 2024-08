Di Euronews

Sono state fatte rientrare la famiglie evacaute in seguito al rogo che ha colpito la riserva di Monte Mario, al centro della capitale. Incendi anche in Albania e Macedonia del nord

Sono rientrate tute le famiglie evacuate dalle sei palazzine coinvolte nel vasto incendio che ha bruciato la riserva naturale di Monte Mario mercoledì pomeriggio, a Roma, vicino al principale tribunale penale di Piazza Clodio. Il luogo dell'incendio non era lontano dagli studi della Rai in via Teulada e a soli 2,5 chilometri dalla Basilica di San Pietro.

Le operazioni di mitigamento dei Vigili dl fuoco sono continuate anche durante la notte e all'alba di giovedì.

Si pensa che l'incendio sia stato appiccato in un accampamento abusivo, anche se, afferma in un video su X il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "non si può escludere il dolo".

"Auspico che le indagini siano rigorose nella individuazione delle responsabilità", ha affermato Gualtieri. "Fortunatamente l'incendio ora è stato circoscritto ma ci sarà da lavorare ancora perché è molto esteso. Resta l'amarezza per un incendio che ha devastato un polmone verde al centro della città".

"Nella notte sette squadre hanno operato nella parte alta della collina per la bonifica dei focolai residui mentre nella parte basso il lavoro dei Vigili del fuoco si è concentrato nel contrastare il rogo nell'area di villa Mazzanti", si legge in una nota dei Vigili del fuoco.

"Il lavoro delle sqaudre a terra ha avuto il supporto dell'elicottero per l'antincendio boschivo della regione Lazio, che ha effettuato numerosi lanci".

Divampa il fuoco in Europa

Le alte temperature di agosto stanno causando disagi anche in altre parti d'Europa.

Mercoledì il sud dell'Albania è stato colpito dagli incendi che si sono avvicinati alle case del villaggio meridionale di Mashkullore, ma senza causare danni.

Centinaia di vigili del fuoco albanesi, personale militare e volontari sono riusciti a mettere sotto controllo un grosso incendio nella città costiera di Shengjin, dopo che questo aveva danneggiato un tetto e due bar sulla spiaggia, facendo fuggire nel panico i visitatori.

Un elicottero Cougar dell'esercito albanese e due aerei Canadair italiani, parte del Meccanismo di Protezione Civile dell'Unione Europea, hanno contribuito a salvare la città balneare dalle fiamme.

Nella Macedonia del Nord, un grave incendio è divampato a est di Sveti Nikola. Un elicottero dell'esercito e i tre aerei Air Tractor sono impegnati a fermare l'incendio.

Un uomo anziano è morto nel remoto villaggio di Kokoshinje, tra Sveti Nikole e Probistip, per inalazione di fumo, dopo che il luogo è stato colpito dalle fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare la moglie.

Il primo ministro Hristijan Mickoski ha assicurato alla popolazione che i vigili del fuoco e i membri dell'esercito e del Ministero dell'Interno sono in grado di gestire gli incendi, nonostante questi abbiano raggiunto un picco storico. Solo ieri ne sono stati segnalati 66 attivi all'aperto, 40 dei quali sono stati spenti con successo.

La Serbia ha prestato due elicotteri alla Macedonia settentrionale per aiutare a fronteggiare il grave incendio boschivo che si sta diffondendo vicino al monastero di Prohor Pcinski, al confine tra i due Paesi.