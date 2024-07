Qatar 365 esplora alcune delle migliori attività da fare in Qatar per amanti dell'avventura e sognatori, fra arrampicata su roccia, parkour ed eventi come la mostra LEGO, dove provare a costruire qualsiasi cosa si possa immaginare.

PUBBLICITÀ

Che siate alla ricerca di un'avventura o di un'attività per famiglie, in Qatar c’è tutto. Il team di Qatar 365 ha partecipato a divertenti attività sia al chiuso che all’aria aperta. Cominciamo con qualcosa di inaspettato: l'arrampicata su roccia. Laila Humairah è stata all'Aspire Zone, che ospita la prima struttura di arrampicata all'aperto del Qatar ed EsQalar Sports. Gli appassionati di arrampicata possono provare diverse tecniche (arrampicata su corda, lead, boulder o libera) su pareti alte 10,5 metri realizzate a immagine e somiglianza delle famose rocce di Zekreet, situate nella parte occidentale della penisola.

Pronta per un’altra avventura, Laila ha poi incontrato Talal Altamimi, fondatore della Freestylers Tribe, la prima palestra di parkour del Qatar. Lo sport del parkour è una fusione di corsa, arrampicata, salto e acrobatica, con un modo tutto speciale di superare gli ostacoli. Talal le ha raccontato il suo percorso, le sfide che ha superato e le competenze che ha acquisito. Ha persino ideato un programma per bambini, non solo per insegnargli lo sport, ma anche per aiutarli ad avere più fiducia in sé stessi. La popolarità del parkour è in continua crescita, e Talal immagina che possa diventare una disciplina olimpica nel prossimo futuro.

Infine, Aadel Haleem ha visitato la mostra LEGO recentemente in programma al Qatar National Convention Center, per chi ama le sfide mentali più di quelle fisiche. Su una superficie di 10.000 metri quadrati, sono state allestite delle uniche costruzioni in LEGO: il luogo perfetto in cui bambini e giovani dentro possono ammirare creazioni straordinarie o usare l’immaginazione per giocare e costruire con i leggendari mattoncini.