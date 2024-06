Di Euronews

Il presidente polacco Andrzej Duda è in visita di Stato in Cina dal 22 al 26 giugno: incontri anche con il primo ministro Li Qiang e il presidente del comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo Zhao Leji

Bilaterale a Pechino tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo polacco Andrzej Duda, impegnato in una visita di Stato in Cina dal 22 al 26 giugno. Al centro dei colloqui l'espansione del commercio bilaterale e la pace in Ucraina. "Gli scambi e la cooperazione bilaterali si sono ampliati e approfonditi a tutti i livelli e hanno portato benefici alle persone di entrambi i Paesi", ha detto Xi nel resoconto della portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying.

Colloqui su guerra in Ucraina

Sull'invasione russa in Ucraina Xi ha osservato che la posizione del suo Paese rispetto al conflitto è "promuovere la pace e i negoziati per trovare una soluzione politica". Per il presidente cinese, secondo quanto comunicato dalla tv ufficiale Cctv, occorre compiere sforzi per "prevenire l'espansione e l'intensificazione del conflitto, promuovere il raffreddamento della situazione e creare le condizioni per i colloqui di pace", dato che ciò è "nell'interesse della comunità internazionale, inclusa l'Europa".

Scambi commerciali tra Polonia-Cina

Xi ha poi chiesto di "rafforzare il coordinamento strategico" con Varsavia e "la cooperazione nei settori del commercio, dell'agricoltura, dell'economia digitale, dell'industria verde, dell'energia pulita".

Il presidente polacco ha inoltre assicurato di percepire ancora, come nella sua prima visita ufficiale nel Paese nel 2015, "una grande opportunità di sviluppo in campo economico" tra i due Paesi, che quest'anno celebrano il 75esimo anniversario dei rapporti diplomatici. A margine dell'incontro i due leader hanno presieduto la cerimonia per la firma di diversi accordi tra Pechino e Varsavia sulla cooperazione nel commercio, negli investimenti e nell'agricoltura.

Secondo i dati forniti dalla Polonia, lo scorso anno il 13,9 per cento delle importazioni nazionali provenivano dalla Cina.