Dopo due anni la Banca centrale europea ha abbassato i tassi di interesse, gli agricoltori sono tornati a protestare, la Commissione ha organizzato il Forum europeo sullo spreco alimentare dei consumatori, con ricercatori e altri professionisti

Per la prima volta dopo nove rialzi consecutivi, giovedì la Banca centrale europea ha ridotto i tre tassi di interesse di riferimento della Bce di 25 punti base (0.25 per cento). La decisione è stata presa "sulla base di una valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria", ha spiegato il consiglio direttivo della Bce.

La protesta degli agricoltori

In un campo lontano dal centro di Bruxelles e dalle istituzioni europee, all'inizio di giugno allevatori e agricoltori si sono riuniti ancora una volta per protestare contro le normative ambientali europee, con manifestanti provenienti da Polonia, Paesi Bassi e Francia.

Il Forum europeo sugli sprechi alimentari dei consumatori

Lo spreco alimentare ha un impatto ambientale significativo in termini di utilizzo del territorio e dell’acqua, ma anche per le emissioni di gas inquinanti. Lo spreco alimentare ammonta al 20 per cento del cibo che viene comprato.

Per discutere le soluzioni, questa settimana la Commissione europea ha organizzato il Forum europeo sugli sprechi alimentari dei consumatori, insieme a ricercatori e professionisti del settore. A Euronews l'intervista a Christophe Diercxsens, Direttore delle pubbliche relazioni di Too Good To Go, un'azienda che mette in contatto gli utenti con negozi partner che mettono in vendita a prezzi scontati il cibo invenduto per evitare che vada sprecato.

Europei di calcio

Il 14 giugno la Germania ospiterà gli Europei di calcio, fino alla metà di luglio le nazionali si sfideranno negli stadi tedeschi per aggiudicarsi il titolo europeo vinto nel 2021 dall'Italia.

(Lo Stato dell'Unione di questa settimana nel video)