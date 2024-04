Parigi: crollano le pale dell'iconico Moulin Rouge, nessun ferito

Di Euronews

A Parigi sono crollate le pale dell'iconico Moulin Rouge, il cabaret simbolo di Montmartre e uno dei più famosi e amati locali della capitale francese, situato in Boulevard de Clichy nel 18° arrondissement.

Il distacco delle pale, avvenuto intorno alle 3 del mattino, ha portato con sé anche le prime tre lettere dell'insegna.

Da chiarire le cause dell'incidente al Moulin Rouge

Non si registrano feriti e non c'è più alcun rischio di crollo, secondo quanto dichiarato dai vigili del fuoco. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Non è infatti ancora chiaro cosa abbia causato la caduta delle pale dalla struttura in legno, ma la società di gestione ha dichiarato che sembra essersi trattato di un problema tecnico piuttosto che di un atto doloso.

"Dalla sua creazione, nell'ottobre 1889, è la prima volta che si verifica un incidente di questo tipo - hanno detto i gestori del Moulin Rouge - la fortuna è che l'incidente si sia verificato nelle ore notturne, dopo la chiusura. In più: le pale sono controllate ogni settimana. Sinora non erano stati rilevati problemi".

Moulin Rouge, il simbolo della vita bohémienne

Gli operai hanno iniziato a riparare i danni alla facciata del XIX secolo.

Stephane Cachelin, che fa parte dell'associazione locale dei negozianti, spiega l'importanza di quel luogo iconico, che va ben oltre gli spettacoli portati in scena: "È un simbolo di Montmartre, dello stile di vita bohémienne, di Parigi. Tutto il mondo viene qui per scattare foto al Moulin Rouge e ora avranno l'opportunità di scattare foto uniche senza le pale per il momento. Ma credo che i proprietari del Moulin Rouge faranno del loro meglio per reinstallare le pale rapidamente".

Oltre ai Vigili del fuoco di Parigi, sono intervenuti sul posto anche la Polizia nazionale e un team della Polizia municipale e del Dipartimento di prevenzione, ha riferito Kévin Havet, vice responsabile della sicurezza del municipio del 18mo arrondissement della capitale.