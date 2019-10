Sarà per gli scatenati can can che negli anni della Belle `Époque hanno scandalizzato il pubblico parigino. Sarà perché il locale ai piedi della collinetta di Montmartre è entrato nell'immaginario comune dopo aver conquistato quello di artisti del calibro di Toulouse-Lautrec. Sta di fatto che il Moulin Rouge - che ha ispirato ben 14 film e ha portato sul suo palco stelle come Edith Piaf, Maurice Chevalier, Liza Minnelli, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra - celebra i suoi 130 anni di vita da icona parigina. Perché Parigi val bene il Moulin Rouge, che continua a offrire due spettacoli a sera per 365 giorni l'anno.

L'ultima rivista andata in scena ha richiamato 12 milioni di spettatori. Salgono sul palco ogni giorno 60 artisti di 14 nazionalità diverse e la platea accoglie 900 persone nella suggestiva sala, concepita da Henri Mahé nel 1951. Nel giorno del suo anniversario uno spettacolo di suoni e luci è stato proiettato sulla facciata del locale e 60 ballerine tra la folla si sono prodotte in un entusiasmante can can.