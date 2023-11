Di Kristina Jovanovski da Berlino - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Persino i tanto criticati giardini zoologici sono stati sdoganati dagli psicologi ambientali: fanno bene alla salute e all'umore di chi li visita. Allo Zoo di Berlino, poi, è tutto pronto per il Natale...

BERLINO (GERMANIA) - A Berlino sono iniziate le festività natalizie. E il famoso Zoo di Berlino festeggia trasformandosi in un giardino di Natale.

I visitatori potranno percorrere un tragitto di due chilometri interamente circondati da luci e musica.

Il fulcro di tutto è un castello con 400 anni di storia, completamente illuminato.

Luci a Berlino! Euronews

Tutti nella giungla!

Quest'anno lo Zoo di Berlino presenta il tema della giungla e, in generale, della natura.

Un ambiente dal quale, secondo gli esperti, si possono ottenere più "effetti positivi" rispetto ad una tazza di cioccolata calda con dei dolci....

Non ci credete?

Lo hanno dimostrato recenti studi scientifici, presentando una vasta gamma di benefici per le persone che si "connettono" alla natura. Anche semplicemente in uno dei tanti giardini zoologici che esistono e che sono stati spesso criticati.

Ma ora anche gli esperti hanno sottolineato l'importanza persino della nostra presenza in uno zoo.

Armin-Laszlo Halbach, psicologo ambientale dell'Istituto di ricerca per la Sostenibilità al Centro Helmholtz Potsdam, spiega che la natura può rendere le persone persino più felici.

"Aiuta a ripristinare tutte le risorse necessarie per elaborare le informazioni e per prendere decisioni, e ha effetti positivi sull'umore: rende più calmi e rilassati, in uno stato d'animo gioioso e positivo".

L'inviata di Euronews a Berlino, Kristina Jovanovski:

“La ricerca ha dimostrato che la natura aiuta le persone in tutto: dalla creatività alla produttività. Uno studio ha scoperto che le persone che trascorrono del tempo all’aperto la sera, sono più produttive il giorno successivo. E non è nemmeno necessario che sia la vera natura!!!! È stato scoperto che anche le rappresentazioni della natura aiutano, come ad esempio uno zoo...".

Kristina Jovanovski illuminata dalle luci di Natale dello Zoo di Berlino. Euronews

Con il cambiamento climatico, staremo tutti più all'aperto

Questi benefici potrebbero essere particolarmente utili nei mesi invernali, quando le persone tendono a rimanere in casa più a lungo.

Con il cambiamento climatico, alcuni scienziati affermano che la possibilità di uscire negli ambienti naturali sarà più importante che mai.

Continua il dottor Armin-Laszlo Halbach:

“Proviamo a pensare al valore che la natura ha per noi e a stabilire una connessione uomo-natura. Tendiamo a dimenticare che siamo fortemente dipendenti e interdipendenti e che siamo parte stessa della natura”.

E con il sole che a Berlino tramonta già alle 4 del pomeriggio, lo Zoo offre la possibilità di vedere il lato positivo dell'oscurità.

Ma senza dimenticare le illuminazioni di Natale, che possono... illuminare la nostra vita!

I visitatori potranno visitare il giardino di Natale dello Zoo di Berlino fino al 14 gennaio 2024.

