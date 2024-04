Di Euronews

Il nome della giraffa Edie, la new entry dello zoo di Chester, nel Regno Unito, deriva dal nome del lago Edward in Uganda. Nel mondo sono rimaste solo poche migliaia di giraffe Rothschild

Prima passeggiata per la cucciola di giraffa nata due settimane fa allo zoo di Chester, nel Regno Unito. La piccola, alta più di un metro e ottanta di cento kg, è una giraffa Rothschild, una rara speciedi cui sono rimasti solo circa 2.500 esemplari, la maggior parte negli zoo e circa settecento in natura, in aree protette del Kenya e dell'Uganda.

Edie, la nuova cucciola di giraffa Rothschild

Il nome della cucciola, Edie, viene dal nome del lago Edward in Uganda.

Oltre ad essere rare, le giraffe Rothschild sono le più più alte nonché i mammiferi più alti del pianeta: possono arrivare fino a 6 metri.