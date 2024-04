Berlino, la gorilla Fatou compie 67 anni

Di Euronews

L'esemplare di gorilla è presente nello zoo da prima della caduta del muro. Per lei un compleanno speciale con banchetto a base di frutta

La femmina di gorilla Fatou ha festeggiato il suo 67esimo compleanno allo zoo di Berlino. È uno degli animali più vecchi al mondo nel suo genere e si trova allo zoo della capitale tedesca dal 1959, quando ancora non esisteva il Muro di Berlino.

Come riporta DW, una volta un marinaio voleva saldare il conto in un pub di Marsiglia pagando con il gorilla**. La giovane femmina è arrivata a Berlino in un modo un po' rocambolesco quando aveva circa due anni.** Da allora, l'anziano viene accudito dai guardiani dello zoo.

Fatou riceve solo verdure

Poiché lo zucchero non fa bene ai gorilla anziani, a Fatou vengono normalmente date solo verdure. Ma il giorno del suo compleanno, per cambiare, le è stata data della frutta: nelle foto del compleanno si vedono delle banane.

"In genere prestiamo molta attenzione alla buona alimentazione dei nostri animali. Soprattutto nel caso di animali anziani come Fatou, adattiamo sempre i pasti di conseguenza. Alla sua età avanzata, Fatou ha bisogno di alimenti molto morbidi che può masticare bene anche senza denti", spiega il veterinario dello zoo Dr André Schüle.

Un recinto separato per il gorilla anziano

Come riferisce lo zoo, Fatou vive nel suo recinto e preferisce tenersi a distanza dal gruppo, anche se ha la possibilità di entrare in contatto con i suoi vicini. Lo zoo scrive che le viene concessa "una vita tranquilla, lontana dall'eccitazione".

L'animale più anziano dello Zoo di Berlino

Per il suo 65esimo compleanno, lo Zoo di Berlino ha regalato a Fatou una torta di compleanno a base di riso. Già allora si diceva che Fatou fosse il gorilla più vecchio del mondo. In natura, i gorilla vivono fino a circa 40 anni.

Gli animali più vecchi attualmente ospitati dallo Zoo di Berlino sono:

1 gorilla di pianura occidentale "Fatou", nato nel 1957, arrivato allo zoo nel 1959

1. la prima femmina di fenicottero rosa arrivata allo zoo nel 1957 (ora la chiamiamo "Rosa")

2. fenicottero rosa femmina, arrivata allo zoo nel 1959

3. 5 fenicotteri cileni, arrivati allo zoo nel 1962

4. gibbone dal mantello, "Kaspar", nato nel 1970 e arrivato allo zoo nel 1993

5° elefante asiatico, "Drumbo", nato nel 1970 e arrivato allo zoo nel 1987