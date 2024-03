Kate Middleton è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome il 16 gennaio scorso alla London Clinic, da allora non si è mai fatta vedere in pubblico

Si scusa Kate Middleton per la foto manipolata e diffusa alle agenzie di stampa.

La principessa ha motivato il "fake" sostenendo che "occasionalmente le capiti di sperimentare l'editing delle immagini".

La foto è un fake, è stata manipolata. Diverse agenzie fotografiche, tra cui Reuters e Associated Press, hanno ritirato **la foto di Kate Middleton**in poltrona, circondata dai suoi tre figli. Un esame più attento dello scatto rivelerebbe delle modifiche: la foto mostra ad esempio un'incongruenza nell'allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte.

L'immagine, diffusa da Kensington Palace in occasione della festa della mamma, è la prima foto ufficiale della principessa del Galles dopo l'intervento chirurgico all'addome di gennaio: ritrae Kate con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

Cosa è successo alla principessa Kate?

Il dietrofront delle agenzie di stampa, con il ritiro della foto, alimenta il gossip sulla convalescenza di Kate dopo essere stata dimessa dall'ospedale, il 29 gennaio scorso. Kensington Palace non ha commentato l'accaduto. L'immagine era stata inviata alle agenzie spiegando che era stata scattata dal principe William all'inizio di questa settimana.

La pubblicazione della foto ha fatto seguito a settimane di gossip sui social media sull'attuale stato di salute della principessa. Kate è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome il 16 gennaio scorso alla London Clinic, dove è rimasta ricoverata per 13 notti, con un periodo di riposto fino ad almeno dopo Pasqua.

La foto "rubata" e pubblicata da Tmz

L'ultima fotografia ufficiale in pubblico, prima di quella ritirata, risale al giorno di Natale.

È invece di pochi giorni fa la foto 'rubata' pubblicata dal sito scandalistico Tmz, che la ritrae sul sedile del passeggero di un Audi, guidata dalla madre, vicino al parco del castello di Windsor. Nell'immagine paparazzata Kate indossa dei grandi occhiali da sole.

Nelle ultime settimane la famiglia reale è stata sottoposta a un'attenzione maggiore del solito perché sia Kate che re Carlo non possono svolgere i loro abituali compiti pubblici a causa di problemi di salute.

Re Carlo si sottopne alle cure

I funzionari reali affermano che Carlo è in cura per una forma non specificata di cancro, scoperta durante il trattamento di un ingrossamento della prostata. Il monarca ha cancellato tutti i suoi impegni pubblici mentre si sottopone alle cure, anche se è stato fotografato mentre si recava in chiesa e si incontrava privatamente con funzionari governativi e dignitari.