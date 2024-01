Di Euronews

Kate è stata dimessa dalla London Clinic dopo due settimane di ricovero e ora è a casa per la convalescenza. Nessun impegno fino ad aprile. Non si è trattato di un tumore, secondo un comunicato ufficiale dei principi del Galles. Anche Re Carlo esce dall'ospedale

Kate Middleton ha lasciato questo lunedì l'ospedale privato di Londra dove è stata ricoverata per quasi due settimane dopo un intervento chirurgico all'addome.

In un comunicato ufficiale è stato specificato che sta "facendo buoni progressi" e che non si è trattato di un tumore, evitando altri dettagli sulla patologia sofferta. Ora osserverà un periodo di convalescenza nella sua residenza, senza impegni fino ad aprile.

Nel comunicato diffuso dal suo staff la principessa, 42 anni, ha ringraziato dottori e infermieri per l'assistenza ricevuta. Non sono state pubblicate però foto di lei nella London Clinic, per mantenere come richiesto il massimo riserbo sulla sua salute.

I tabloid inglesi come sempre hanno pubblicato diverse ipotesi sul motivo del ricovero di Kate, dall'asportazione dell'utero a una grave forma di diverticoli.

Anche Re Carlo III ha lasciato l'ospedale, sempre lunedì, a pochi giorni dall'intervento per correggere un ispessimentodella prostata.