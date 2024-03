Di Euronews

Trovato il cadavere di tre dei sette dispersi a causa delle inondazioni in Occitania, nel sud-est della Francia. Una delle vittime è stata travolta dall'acqua mentre era a bordo di un'auto

Non si ferma l'ondata di maltempo nel sud-est dellaFrancia: il bilancio delle inondazioni e allagamenti a causa delle forti piogge è di tre morti e quattro dispersi nel dipartimento del Gard, in Occitania. In alcuni punti le precipitazioni hanno raggiunto i 150 millimetri. Allerta arancione per rischio valanghe sulle Alpi marittime.

Morto un uomo nel dipartimento del Gard nella regione dell'Occitania

Un corpo senza vita è stato ritrovato domenica 10 marzo dai soccorritori a Gagnières, nel dipartimento del Gard nella regione dell'Occitania. È la prima vittima delle forti tempeste che si sono abbattute nel sud-est della Francia e che hanno causato inondazioni.

Un'auto con due passeggeri a bordo è stata travolta dall'acqua quando ha attraversato un ponte sommerso nel villaggio a nord del Gard, al confine con l'Ardèche, nonostante il divieto di attraversarlo. Una delle due persone è stato salvata dai soccorritori dopo essersi aggrappata a un albero per due ore.