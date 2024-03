Di Euronews

Varsavia è prima classificata nel National cyber security index, che misura il livello di sicurezza informatica e di prevenzione delle minacce informatiche. La maggior parte degli attacchi ai sistemi polacchi provengono dalla Russia. Tutta l'Europa registra un aumento, ma è ben protetta

La Polonia si è classificata al primo posto nel National cyber security index, che misura il livello di sicurezza informatica e di prevenzione delle minacce informatiche dei Paesi.

La stessa Polonia, però, è spesso al primo posto anche per quanto riguarda gli attacchi informatici di tipo DDoS. Questo tipo di attacchi mira a sovraccaricare un sito web, un server o una risorsa di rete con traffico dannoso per impedirgli di funzionare.

"Le nostre analisi e le informazioni che riceviamo dai nostri alleati e partner indicano che la Polonia, per quanto riguarda gli attacchi DDoS è uno dei Paesi più attaccati al mondo e, periodicamente, è addirittura in cima alla lista", ha spiegato a Euronews il tenente colonnello Przemyslaw Lipczynski, portavoce dell'Esercito di difesa informatica.

La maggior parte degli attacchi, come indicano sia le istituzioni sia esperti indipendenti, provengono dalla Russia e sono legati alla posizione geopolitica del Paese, alla guerra in Ucraina e alla sua logistica, come i trasporti.

L'Ufficio del trasporto ferroviario, l'istituzione che si occupa delle questioni normative del trasporto ferroviario in Polonia, viene attaccato duemila volte al giorno. I russi stanno attaccando tutto il possibile. Finché la guerra in Ucraina continuerà, questa tendenza continuerà", ha dichiarato Pawel Makowiec, esperto di cybersicurezza di CyberDefense24.pl.

Aumentano gli attacchi cyber in tutta Europa

Il cyberspazio è diventato un'importante e attiva zona di scontro di interessi. Non solo la Polonia, dice l'esperto, ma tutta l'Europa sta vivendo un aumento degli attacchi. Secondo l'analista di minacce informatiche di Sekoia.io Felix Aime, però, il continente è ben protetto.

"Abbiamo osservato un aumento degli attacchi contro, ad esempio, accademici e operatori di Ong che si occupano di rimodellare la politica. Una cosa da notare è che l'Europa è molto ben protetta: abbiamo diversi tipi di quadri giuridici che assicurano agli Stati membri la condivisione di informazioni e quadri giuridici che devono avere la stessa linea di base per la sicurezza informatica", ha spiegato Aime.

L'anno scorso il costo globale dei danni causati dai crimini informatici è stato di 18 milioni di dollari al minuto. Questo costo, secondo le stime, è destinato ad aumentare, raggiungendo oltre diecimila miliardi di dollari all'anno entro il 2025.