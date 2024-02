Di Maria Michela D'Alessandro

Dopo la notizia della morte di Alexey Navalny, decine di persone hanno deposto fiori e biglietti per commemorare l'oppositore russo. A Mosca arrestata una donna con un cartello: "oggi Alexey Navalny è morto"

Dopo la notizia della morte di Alexey Navalny, deceduto venerdì 16 febbraio nella colonia penale IK-3 nella regione russa di Yamalo-Nenets, decine di persone hanno commemorato spontaneamente l'oppositore russo. A Mosca, Kazan, Tallin, Vienna, i cittadini hanno deposto un fiore per ricordare Navalny.

Un memoriale spontaneo in onore di Alexey Navalny

A Mosca è comparso un piccolo memoriale con fiori e biglietti in onore di Alexey Navalny presso la **Pietra di Solovetsky,**memoriale per le tutte le vittime delle repressioni politiche. Fuori dalla Federazione russa, da Tallin, in Estonia, a Vienna, in Austria, decine di persone hanno deposto fiori davanti alle sedi delle ambasciate russe.

Arrestata a Mosca una donna con un cartello: oggi Alexey Navalny è morto

Secondo quanto rende noto Ovd-Info, l'associazione russa che offre assistenza legale alle vittime di repressioni, nella città di Kazan, nel Tatarstan, la polizia è intervenuta per disperdere le persone che si erano date appuntamento di fronte a un memoriale per le vittime di repressioni politiche nel cimitero di Arkhangelskoye.

A Mosca è stata arrestata una donna, Kristina Ilyina, che protestava da sola con in mano un cartello con su scritto: "oggi Alexey Navalny è morto".