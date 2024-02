Ungheria: si è dimessa la presidente Katalin Novák

Di Euronews

Katalin Novák ha annunciato le dimissioni. Venerdì erano scoppiate le proteste dopo che la presidente aveva concesso la grazia a un uomo condannato come complice in un caso di abusi sessuali su minori

La Presidente dell'Ungheria Katalin Novák si è dimessa in seguito all'indignazione per la grazia concessa a un uomo condannato per abusi sessuali su minori.

