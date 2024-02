Tifosi infuriati dopo che il fuoriclasse argentino dell'Inter Miami non ha potuto giocare a Hong Kong a causa di un infortunio. La città aveva disposto un finanziamento di due milioni di dollari per l'evento. Secondo gli accordi Messi doveva giocare per almeno 45 minuti, la città valuta la risposta

Una valanga di critiche si è abbattuta su Lionel Messi domenica. L'otto volte vincitore del Pallone d'oro ha saltato l'amichevole pre-stagionale dell'Inter Miami contro l'Hong Kong XI a causa di uno stiramento al bicipite femorale.

I fischi sono diventati più forti nei minuti finali della partita e alcuni tifosi delusi hanno anche intonato cori al grido di "rimborso".

Neanche Luis Suarez è sceso in campo: fischi per David Beckham

Partendo senza Sergio Busquets e Jordi Alba, l'Inter Miami ha battuto 4-1 l'Hong Kong XI davanti a 38.323 spettatori, che hanno pagato fino a 600 dollari, sperando di vedere Messi in azione. Anche Luis Suarez non è sceso in campo dopo aver riportato un infortunio al ginocchio in Arabia Saudita.

Lunedì il ministro dello Sport di Hong Kong ha ribadito la richiesta di spiegazioni da parte del governo all'organizzatore della partita, in seguito al diffuso disappunto per il fatto che Messi sia rimasto in panchina per tutta la partita.

La tanto pubblicizzata amichevole di domenica si è conclusa con i tifosi che hanno fischiato il coproprietario dell'Inter Miami, David Beckham, e hanno chiesto il rimborso.

La reazione dei tifosi rappresenta un problema per i funzionari di Hong Kong, che hanno cercato di rilanciare l'immagine della città sponsorizzandola come sede di grandi eventi, vista la lenta ripresa economica e la repressione dei dissidenti da parte di Pechino.

Messi avrebbe dovuto giocare a Hong Kong per almeno 45 minuti

In un incontro con la stampa lunedì, il segretario per la Cultura, lo Sport e il Turismo Kevin Yeung ha dichiarato che l'accordo di finanziamento del governo con l'organizzatore della partita, Tatler Asia, richiedeva che Messi giocasse in campo per almeno 45 minuti, a meno che non ci fossero problemi di sicurezza o di salute.

Yeung ha detto che gli organizzatori avevano ribadito prima dell'inizio dell'incontro che Messi avrebbe giocato nel secondo tempo della partita. Quando il governo ha notato che il secondo tempo non si è svolto come previsto, ha cercato di contattare l'organizzatore e a quel punto gli è stato detto che Messi non avrebbe potuto giocare per l'infortunio.

Biglietti della partita con Messi venduti a prezzi astronomici

"Abbiamo quindi chiesto immediatamente di esplorare altre soluzioni, tra cui far scendere Messi in campo almeno per interagire con i suoi fan e ricevere il trofeo. Purtroppo non ha funzionato", ha riferito Yeung.

Gli organizzatori hanno ricevuto un finanziamento di 16 milioni di dollari di Hong Kong (2 milioni di dollari) da un comitato consultivo del governo e i biglietti sono arrivati a costare fino a 4.880 dollari di Hong Kong (624 dollari) ciascuno. Yeung ha inoltre dichiarato che i funzionari prenderanno una decisione sulla questione dei finanziamenti in un secondo momento ma è probabile un ridimensionamento dei fondi stanziati.

Tatler Asia ha insistito sul fatto di non avere informazioni in anticipo sul fatto che le due stelle del calcio non avrebbero giocato.

L'Inter Miami concluderà il suo tour asiatico in Giappone mercoledì, quando affronterà il Vissel Kobe.