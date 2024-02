Judo, la Francia brilla nel primo giorno del Grand Slam di Parigi

Gli atleti francesi hanno fatto incetta di medaglie d'oro nella prima giornata del Grand Slam di Parigi di judo

Nella magnifica cornice della Ville lumière, l'AccorHotels Arena è teatro di una competizione con una posta in gioco altissima. A pochi mesi dall'avvio dei Giochi Olimpici di Parigi, si svolge la 50esima edizione del Grand Slam di judo.

I numerosi fan presenti, hanno potuto assistere ad un'esibizione di kata, movimenti che rappresentano tecniche di combattimento, prima dell'arrivo dei judoka sul tatami.

A conquistare la medaglia d'oro nei -60 kg è stato Luka MKHEIDZE: una fantastica vittoria in casa per il francese! L'atleta ha davvero deliziato il pubblico transalpino con la sua performance. A consegnare le medaglie è stato il socio dell'IJF e presidente della OTP Bank Sandor CSANYI. "Sono molto felice perché non avevo mai vinto il torneo di Parigi. Quest'anno è una grande festa perché è la 50esima edizione e sono felice di celebrare questa occasione", ha dichiarato un raggiante MKHEIDZE.

Nei -48 kg la francese Shirine BOUKLI ha conquistato la sua prima medaglia d'oro nel Grand Slam di Parigi, sconfiggendo in finale la giapponese Koga Wakana. Una vittoria particolarmente sentita nella sua nazione natale, con i fan che l'hanno a lungo acclamata. Le medaglie sono state consegnate dall'ex presidente del Montenegro Milo Đukanović. "Si tratta di qualcosa di speciale, perché c'è più energia con il pubblico dalla propria parte. E in un combattimento così duro, ne avevo bisogno per ottenere una vittoria come questa".

Nei-52 kg Distria KRASNIQI, campionessa olimpica dei -48 kg ha dovuto affrontare in una dura battaglia la britannica Chelsie GILES. La kosovara con un waza-ari ha conquistato la sua terza medaglia d'oro a Parigi. Il vicepresidente dell'IJF Laszlo TOTH ha consegnato le medaglie.

Il nuovo arrivato Takeshi TAKEOKA ha battuto invece il veterano Joshiro MARUYAMA nei -66 kg, una vittoria impressionante, arrivata nel Golden Score, con un waza-ari. Il tesoriere generale dell'IJF Naser AL TAMIMI ha consegnato le medaglie.

Nei -57 kg Faiza MOKDAR ha conquistato la sua prima medaglia d'oro nel World Judo Tour, e lo ha fatto in casa! Ha superato la due volte campionessa del mondo Christa DEGUCHI per ippon nel primo minuto, per la gioia dei tifosi francesi. La segretaria generale dell'IJF Lisa ALLAN, ha consegnato le medaglie.

Gli ippon degli atleti locali francesi hanno ipnotizzato gli spettatori per tutta la giornata! Il Grand Slam di Parigi, d'altra parte, è una tradizione. Appuntamento a domani per un'altra grande giornata di judo.