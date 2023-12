Di Euronews

La tempesta di neve che si è abbattutta a Seul, capitale della Corea del Sud, è la più intensa di dicembre dal 1981. Caduti 12,2 cm di neve in un giorno

Fine dell'anno caratterizzato da forti nevicate a Seul, capitale della Corea del Sud, dove sabato 30 dicembre sono caduti più di 12 cm di neve, mai così tanti nel mese di dicembre negli ultimi 40 anni.

L'ultima volta è accaduto il 19 dicembre 1981 quando sono stati registrati 18,3 cm di neve.

La copiosa nevicata ha causato disagi alla viabilità con il traffico in tilt non solo a Seul ma anche in altre aree del Paese - non sono stati segnalati decessi o feriti a causa delle condizioni meteorologiche.