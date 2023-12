Di Euronews

Critiche dalla Russia al piano alternativo dell'Ue da 20 miliardi di euro per Kiev. Offensiva con droni su gran parte dell'Ucraina, diversi morti e feriti

Due persone sono morte a Odessa, nel sud dell'Ucraina, a causa di un attacco russo con droni kamikaze Shahed, secondo le autorità militari della regione. Sempre la notte scorsa il bombardamento di un drone sulla stazione ferroviaria di Kherson, dove un centinaio di persone era sulle banchine, ha ucciso un poliziotto e causato alcuni feriti.

Lo stato maggiore militare ucraino ha parlato di 46 droni partiti dalla Crimea e dal territorio della Federazione Russa, verso varie città dell'Ucraina, e di averne abbattuti 32.

Un marinaio turco ha filmato le difese aeree ucraine che sparano contro droni suicidi iraniani durante l'attacco russo contro il porto di Odessa mercoledì

L'Europa prepara 20 miliardi di aiuti per l'Ucraina

Per sostenere la difesa di Kiev, l'Unione europea sta preparando un piano per aggirare il veto dell'Ungheria allo stanziamento di nuovi aiuti, ha scritto giovedì il Financial Times.

Secondo il quotidiano britannico, i fondi saranno reperiti sotto forma di prestito di 20 miliardi di euro da parte della Commissione europea, un'operazione che non richiede l'unanimità dei 27 membri dell'Ue e che potrebbe essere decisa in un vertice a febbraio.

"Questo denaro non sarà in grado di cambiare il corso dell'operazione militare speciale" ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Andrà a discapito dell'industria e del futuro dei paesi dell'Ue" ha aggiunto Peskov.

La Russia diffida il Giappone dal fornire sistemi di difesa a Kiev

La decisione del Giappone la scorsa settimana di fornire batterie di missili Patriot all'Ucraina attraverso gli Stati Uniti (per legge Tokyo non può esportare armi a Paesi in guerra) avrà "gravi conseguenze" nei rapporti con la Russia, ha dichiarato mercoledì la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zacharova.

La portavoce ha criticato anche la decisione della Corea del Sud di limitare le esportazioni in Russia di 600 tipi di beni che potrebbero essere usati anche a scopi militari. Tra le categoria che necessiteranno ora di un permesso speciale vi sono attrezzature per l'edilizia pesante, batterie ricaricabili e componenti per l'aeronautica.

"Ci riserviamo il diritto di rispondere e non necessariamente in maniera simmetrica" ha avvertito Zacharova.

La probabile cattura di Marinka da parte della Russia rappresenta un vantaggio tattico limitato e non lascia presagire alcun progresso significativo a livello operativo

La Russia non ha acquisito un vantaggio a Mariinka

Vertici militari russi e ucraini hanno confermato ieri la presa russa di Mariinka, una città nei pressi di Donetsk. La conquista segna un punto nell'offensiva che Mosca sta montando nell'area da settimane.

Secondo l'Institute for the study of war, un think thank americano che segue con attenzioni gli sviluppi militari sul terreno, l'avanzata in quella direzione tuttavia non avrebbe il valore strategico dichiarato dai russi, dal momento gli ucraini hanno già riposizionato e rafforzato le linee difensive altrove.

I russi avrebbero deciso anche di aggirareAvdiivka, una città poco lontano che hanno bersagliato da ottobre senza riuscire a penetrarvi. Lo ha riferito alla Bbc Oleksandr Tarnavskyi, comandante della divisione Tavria dell'esercito ucraino.