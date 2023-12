Di Maria Michela D'Alessandro

L'associazione KropHub ha raccolto e spedito regali di Natale per i soldati ucraini al fronte: non solo beni di prima necessità ed equipaggiamento militare

In occasione del secondo Natale al fronte, alcuni volontari ucraini sono riusciti a raccogliere e spedire regali per i soldati in trincea.

Nel nostro video l'attività dell'associazione KropHub di Kropyvnytskyi, cittadina nel centro dell'Ucraina, che nelle settimane a ridosso del Natale ha raccolto doni per i soldati di Kiev: oltre ai beni di prima necessità e attrezzature militari, anche i disegni dei bambini ucraini per l'esercito.

Canti di Natale al fronte

I soldati ucraini sono anche i protagonisti di un video in cui cantano canzoni natalizie, da Have Yourself a Merry Little Christmas di Frank Sinatra e Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon.

Il video presenta testi rielaborati, tra cui i versi "I won't be home for Christmas" (Non sarò a casa per Natale) e "Happy Xmas (war is not over)" (Buon Natale, la guerra non è ancora finita).

Bombardata la stazione di Kherson

Almeno una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite nella sera di martedì quando un bombardamento russo ha colpito una stazione ferroviaria a Kherson, nel sud dell'Ucraina.