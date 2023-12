Di Maria Michela D'Alessandro

Approvata a New York la risoluzione che chiede un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza. 153 i voti a favore, 10 i contrari e 23 gli astenuti

Arriva in serata la notizia da New York dove martedì 12 dicembre si è svolta una sessione speciale di emergenza dell'Assemblea delle Nazioni unite: approvata a larga maggioranza una risoluzione che chiede a Israele un immediato cessate il fuoco umanitario nella Striscia di Gaza e la liberazione immediata e senza condizioni di tutti gli ostaggi e la garanzia dell’accesso per ragioni umanitarie.

153 i voti a favore, contrari 10 Paesi tra cui Israele, Stati Uniti, Repubblica Ceca e Austria. L’Italia si è astenuta insieme ad altri 22 Paesi, tra cui Germania, Lituania, Paesi Bassi, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Ucraina e Ungheria.

Le risoluzioni dell’Assemblea Generale Onu hanno sì un peso politico ma non sono vincolanti al contrario di quelle del Consiglio di sicurezza in base alla Carta delle Nazioni Unite, il documento fondante dell’organizzazione. Il 27 ottobre si era già votato su una risoluzione che chiedesse una tregua umanitaria a Gaza, richiesta sostenuta da 120 Paesi, 14 quelle contrari e 44 gli astenuti.

La risposta di Hamas

Accolta con favore da Hamas la richiesta dell'Assemblea generale Onu di un cessate il fuoco immediato a Gaza. Izzat Al-Rishq, membro dell'Ufficio politico del movimento islamista palestinese, "ha esortato la comunità internazionale a continuare a esercitare pressioni" su quelle che ha definito le "forze di occupazione" e ha chiesto "il rispetto" della decisione dell'Onu. In un breve comunicato, Al-Rishq ha anche condannato "la guerra di genocidio e pulizia etnica" contro il popolo della Striscia di Gaza.

Oms: a Gaza funzionanti solo 11 ospedali su 36

"In soli 66 giorni il sistema sanitario è passato da 36 ospedali funzionanti a 11 parzialmente funzionanti - uno nel nord e 10 nel sud", ha dichiarato Richard Peeperkorn, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità per i territori palestinesi. "Non possiamo permetterci di perdere strutture sanitarie o ospedali. Speriamo e supplichiamo che questo non accada", ha aggiunto il funzionario dell'Oms.