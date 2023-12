Il presidente ucraino martedì parlaerà al Congresso e incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca

"I ritardi a Capitol hill sono quello che vuole Vladimir Putin, sono sogni che diventano realtà. Quei ritardi gli fanno credere che la libertà e la democrazia siano al collasso", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, volato a Washington D.C. da Buenos Aires per un tentativo dell'ultimo minuto di convincere i repubblicani al Congresso ad approvare il pacchetto di fondi per gli armamenti a Kiev.

Ospite della National defense university, Zelensky si è rivolto agli ufficiali militari dicendo che "la guerra della Russia contro l'Ucraina è in realtà una guerra contro tutta l'Europa libera. Putin vuole dividere l'Europa per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino". Lo zar "deve essere fermato" prima che minacci altri Paesi, come i Baltici.

Ma, ha aggiunto, "l'Ucraina non crollerà e l'Europa non crollerà. Siamo l'ultima frontiera ad Est. Potete contare sull'Ucraina per sconfiggere Putin e speriamo altrettanto di poter contare su voi".

Zelensky, che martedì dovrebbe recarsi a Capitol hill e alla Casa Bianca, si è detto "fiducioso come all'inizio della guerra che la libertà prevarrà" e ha promesso che domani dirà a Joe Biden e al Congresso "quali risultati otterremo nel 2024".

Il segretario alla Difesa Lloyd J. Austinha detto che l'Ucraina è molto importante per la sicurezza americana: "Siamo determinati a scoraggiare l'aggressione russa, l'America sarà più sicura se ci opporremo a una Russia sempre più aggressiva", ha detto.

Gli sviluppi sul campo

Lunedì la Russia ha continuato i suoi attacchi aerei in Ucraina. Nella regione di Kherson una persona è stata uccisa e due sono rimaste ferite.

L'esercito ucraino riferisce che durante la giornata si sono verificati 73 scontri militari. Le truppe russe hanno lanciato 10 attacchi missilistici ed effettuato 46 attacchi con sistemi missilistici a lancio multiplo su posizioni delle Forze armate ucraine e su aree popolate.

Durante la notte anche Kiev è stata colpita da otto missili balistici. Le forze ucraine hanno dichiarato che la difesa aerea li ha abbattuti tutti e otto. Quattro persone hanno ricevuto cure mediche dopo che i detriti di uno dei missili abbattuti sono caduti nella parte orientale della città.