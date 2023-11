I camionisti e gli agricoltori polacchi hanno esteso il blocco dei valichi di frontiera con l'Ucraina, in corso da settimane. Dal 27 novembre bloccato il traffico di camion attraverso il trafficato del valico di frontiera di Medyka

Ancora in protesta gli autotrasportatori e gli agricoltori polacchi al confine con l'Ucraina: bloccato il valico di frontiera di Medyka, uno dei più trafficati con il Paese confinante ad est. Al momento i camion incolonnati sarebbero più di 2.500 con code chilometriche e tempi di attesa di giorni (prima del blocco da parte dei lavoratori polacchi, l'attesa per passare la frontiera era di circa 10-15 ore). Deceduti in coda due camionisti ucraini di 54 e 56 anni.

Tra i motivi principali del blocco dei 4 passaggi con l'Ucraina da parte dei polacchi, lo svantaggio rispetto alle compagnie ucraine che offrono servizi a prezzi più bassi per trasportare merci all'interno dell'Unione Europea.

Secondo le stime della Federazione dei datori di lavoro dell’Ucraina, i danni all'economia del Paese per la protesta polacca ammonterebbero già a 400 milioni di euro.

I camionisti polacchi hanno dichiarato di vedere i camionisti ucraini come una minaccia per il loro lavoro.

La risposta della Commissione europea

Per far fronte alla situazione, la Commissione europea ha chiesto una riunione tecnica per valutare la situazione e trovare soluzioni concrete per facilitare l'attraversamento transfrontaliero dei camion ai valichi di frontiera tra Polonia e Ucraina. A riferirlo il vicepresidente dell'esecutivo Ue Valdis Dombrovskis in unaconferenza stampa, rispondendo a una domanda sui blocchi attuati dai camionisti polacchi in segno di protesta contro l'allentamento dei permessi d'ingresso nell'Ue per le aziende egli autotrasportatori ucraini.

Bruxelles "sta facilitando la discussione tra Ucraina e Polonia su come affrontare al meglio i potenziali problemiaffrontati dai camionisti polacchi per cercare soluzioni che possano garantire il libero flusso di merci attraverso il confine, in linea con gli accordi dell'Ue con l'Ucraina" sui corridoi umanitari , ha spiegato Dombrovskis, precisando che la disputa legata alla concorrenza nella fornitura di merci e servizi percepita come sleale in Polonia sta danneggiando anche altri Paesi dell'Unione.

Secondo i media ucrani a subire ritardi anche l'arrivo degli aiuti umanitari, nonostante la smentita dei trasportatori polacchi di bloccare solo i beni non essenziali.

La situazione al confine polacco potrebbe però portare a un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari importati, afferma un sondaggio condotto da Interfax-Ucraina pubblicato il 27 novembre.