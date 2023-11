Di Euronews

Un portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che il cessate il fuoco tra Israele e Hamas entrerà in vigore domani alle 7 del mattino

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, ha dichiarato che il cessate il fuoco di quattro giorni tra Israele e Hamas entrerà in vigore venerdì 24 novembre alle 7 del mattino ora locale (6 ora italiana).

Il primo gruppo di 13 ostaggi tra donne e bambini verrà rilasciato venerdì alle 16:00 ora locale (15:00 ora italiana): l'elenco degli ostaggi è stato consegnato al servizio di intelligence israeliano Mossad, ha dichiarato Al-Ansari.

Hamas ha confermato con un comunicato che la tregua a Gaza mediata dal Qatar inizierà venerdì mattina: leBrigate Ezzedin al-Qassam hanno dichiarato che in quattro giorni verranno liberati 50 ostaggi israeliani, in cambio per ognuno di loro saranno liberati tre detenuti palestinesi condannati per terrorismo.

Al-Ansari non ha però rivelato ai giornalisti quanti prigionieri palestinesi verranno rilasciati venerdì, nè da dove verranno fatti uscire da Gaza gli ostaggi israeliani.Il portavoce ha detto che il Qatar lavorerà a stretto contatto con la Croce Rossa e le parti interessate.

L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha confermato di aver ricevuto una listapreliminare degli ostaggi che saranno liberati domani: funzionari israeliani stanno "controllando i dettagli" e contattando le famiglie interessate.