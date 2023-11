L'annuncio di un'intesa potrebbe essere data in giornata dal Qatar. Netanyahu convoca il gabinetto di guerra

PUBBLICITÀ

Sempre più vicino un accordo tra Hamas e Israele per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio di decine di ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023.

"Siamo al punto più vicino al raggiungimento di un accordo", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed Al-Ansari, aggiungendo che i negoziati hanno raggiunto una "fase decisiva e finale".

Al Jazeera ha riportato che un membro dell'Ufficio politico di Hamas, Khalil Al-Hayya, ha affermato che sono ancora in attesa di una risposta da parte di Israele "all'accordo di tregua umanitaria" dopo che la fazione palestinese "ha già consegnato la sua risposta all'Egitto e al Qatar".

Stando all'accordo potrebbero essererilasciati tra i 50 e i 100 ostaggi, compresi civili israeliani e stranieri (non è previsto il rilascio di personale militare israeliano). In cambio, circa 300 palestinesi, tra cui donne e bambini, verrebbero rilasciati dalle carceri israeliane.

Sarebbero in corso anche i piani per evacuare tre ospedali a Gaza come ha annunciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il portavoce dell'Oms Christian Lindmeier ha affermato che il nosocomio Al Shifa, l'ospedale indonesiano e quello al Ahli hanno richiesto assistenza.

Se non ci sarà abbastanza carburante, assisteremo al collasso dei servizi igienico-sanitari James Elder Portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

L'annuncio è arrivato dopo che il ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, ha riferito che almeno 12 persone sono state uccise e dozzine ferite a causa degli spari di ieri contro il complesso ospedaliero indonesiano. Il bilancio delle vittime nella Striscia è di oltre 13.300 morti, secondo quanto riporta la fazione palestinese, tra cui più di 5.600 bambini e 3.550 donne.

Israele ha però chiesto del tempo per rispondere alla bozza finale sull'accordo che riguarda la liberazione degli ostaggi: a riportarlo l'emittente Al Arabiya citando sue fonti. Secondo le stesse, "i punti in sospeso, comprese le modalità di consegna degli stessi, sono attualmente in fase di risoluzione".

L'intesa potrebbe garantire anche l'ingresso a Gaza di aiuti umanitari per la popolazione locale ancora isolata e sotto le bombe israeliane: fino a 300 camion con a bordo generi alimentari e di prima necessità compresi medicinali potrebbero infatti raggiungere il nord della Striscia.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per questa sera a Tel Aviv il gabinetto di guerra: sul tavolo gli aggiornamenti relativi all'accordo per la liberazione di ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso.

"Spero avremo buone notizie sugli ostaggi a breve - ha detto Netanyahu -. Stiamo facendo progressi. Non penso sia il caso di aggiungere altro, nemmeno in questo momento". Il premier ha ribadito che l'obiettivo di Israele resta "la distruzione di Hamas" e la liberazione degli ostaggi.