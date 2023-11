Amazon sotto indagine, la decisione della Commissione europea

L'esecutivo dell'Ue ha deciso di mettere il colosso digitale Amazon sotto indagine, per capire quali sono le misure prese per tutelare l'utente dall'acquisto di prodotti illegali

Questo 15 novembre, la Commissione europea ha annunciato di aver aperto un'indagine sulle misure attuate da Amazon per proteggere i consumatori dai prodotti illegali.

Bruxelles aveva già aperto un'indagine sul rivenditore online cinese AliExpress all'inizio di novembre, per la presunta distribuzione di prodotti illegali, tra cui farmaci falsi.

Questi annunci fanno parte di un giro di vite dell'esecutivo europeo sulle grandi piattaforme, dopo l'entrata in vigore a fine agosto della nuova legislazione sui servizi digitali (Dsa), che impone nuovi obblighi a 19 grandi operatori di Internet.

La Commissione, responsabile dell'applicazione della nuova normativa, ha il potere di imporre sanzioni ai trasgressori.

L'esecutivo ha annunciato di aver chiesto al gigante della vendita al dettaglio online "di fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per rispettare gli obblighi di valutazione e riduzione del rischio, volti a proteggere i consumatori, in particolare per quanto riguarda la distribuzione di prodotti illegali" ai sensi del Dsa, secondo quanto riportato in un comunicato stampa.

Le domande dell'esecutivo Ue riguardano anche "la protezione dei diritti fondamentali e la conformità dei sistemi di raccomandazione" alle nuove norme.