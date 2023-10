Il gruppo paramilitare libanese si dice già in guerra contro l'esercito rivale e minaccia gli Usa di "assaggiare le fiamme dell'inferno" se non abbandoneranno le basi nella regione

Israele intensificherà gli attacchi verso la Striscia di Gaza con l'obiettivo di permettere all'esercito di entrare nella prossima fase della guerra nelle migliori condizioni". Lo ha dichiarato l'ammiraglio dell'Idf (Israel Defence Forces), Daniel Hagari durante una conferenza stampa riferendosi all'avvio di un'invasione su larga scala della Striscia che Israele sta preparando da giorni. "Vogliamo minimizzare il pericolo", ha spiegato Hagari.

Le dichiarazioni sulla nuova fase della guerra cominciata il 7 ottobre con una serie di attacchi e massacri da parte del gruppo palestinese Hamas preoccupano soprattutto gli Stati Uniti che temono che l'escalation registrata tra Israele e il movimento che governa la Striscia di Gaza possa espandersi verso Nord e coinvolgere le milizie libanesi di Hezbollah.

Dopo una serie di bombardamenti fonti dell'esercito israeliano hanno dichiarato di aver messo fuori uso gli aeroporti di Damasco e Aleppo danneggiando le piste.

Sono già 19 gli uomini persi dal gruppo paramilitare che sostiene Hamas. Durante il funerale di uno dei militanti, il vice leader del gruppo Naim Kassem ha dichiarato che l'organizzazione libanese sta "cercando di indebolire il nemico israeliano" attraverso i razzi lanciati dal Sud del Paese. "Credete che, se cercate di schiacciare la resistenza palestinese, altri resistenti nella regione non agiranno?", ha detto provocatoriamente. Secondo l'esponente, Hezbollah sta tenendo tre divisioni dell'esercito israeliano impegnate nel Nord così che non possano combattere a Gaza.

Il presidente statunitense Joe Biden e gli altri esponenti della sua amministrazione stanno esortando Israele a non condurre nessun attacco importante contro Hezbollah. Il timore è che le fazioni ortodosse più estreme del governo di Benjamin Netanyahu possano portare Israele a un punto di non ritorno negli scontri con Hezbollah.

Per questo il Pentagono ha annunciato il dispiegamento di sistemi di difesa “in tutto” il Medio Oriente. Le forze armate statunitensi stanno inviando altri sistemi nella regione ordinando alle truppe di prepararsi a schierarsi, in risposta alle escalation degli ultimi giorni nella regione. Le Brigate Hezbollah hanno chiesto anche a Washington di lasciare l'Iraq e la Siria. "Altrimenti assaggeranno le fiamme dell'inferno", hanno fatto sapere.

Non a caso il Segretario di Stato Usa Antony Blinken in un colloquio telefonico con il primo ministro libanese Najib Mikati ha "ribadito l'importanza di rispettare gli interessi del popolo libanese" confrontandosi "sulle conseguenze per il Libano qualora fosse trascinato nel conflitto".

Israele intanto hanno annunciato la decisione di evacuare altre 14 comunità israeliane a ridosso del confine con il Libano dove la tensione per i razzi degli Hezbollah e delle altre fazioni palestinesi è oramai altissima. Già la settimana scorsa è stata avviata l'evacuazione di 28 altre comunità e della città di Kiryat Shmona.