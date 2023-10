Italiani, spagnoli e brasiliani rimpatriati da Israele

Di Euronews

Sono atterrati a Pratica di Mare, Madrid e Brasilia alcuni degli stranieri evacuati da Israele dopo l'attacco di Hamas

Ora l'ansia è alla spalle. Sono stremati ma felici di essere tornati a casa gli italiani rientrati da Israele con uno dei voli dell'Aeronautica militare appena atterrati nell'aeroporto diPratica di Mare: una sorta di ponte aereo per far ritornare i nostri connazionali colti in Israele dalla violenza di Hamas e da una recrudescenza del conflitto.

"In un attimo ci siamo trovati in una situazione ingestibile"

Tra loro diversi vacanzieri, famiglie e volontari provenienti da varie città, tra cui Roma e Milano: "Ci siamo trovati da un giorno all'altro in una situazione ingestibile, eravamo nel pieno dei bombardamentia Tel Aviv e siamo molto provati", racconta Giuseppe, che era in vacanza con altri due amici.

"La preoccupazione ci arrivava in realtà dall'Italia. Così abbiamo cominciato a capire che le cose diventavano gravi e quindi ci siamo dati da fare per contattare l'unità di crisidella Farnesina, che ci ha aiutati a tornare. Sono dieci anni che vado a Gaza, là ci sono state schermaglie ma non erano mai state così. Noi eravamo riparati nell'orfanotrofio e i bimbi non si sono accorti di nulla. Ma quando sono uscito domenica scorsa le strade di Betlemme erano vuote", racconta uno dei volontari del progetto "Sorriso Cresce" che sostiene un orfanotrofio a Betlemme da diversi anni.

Rimpatriati anche alcuni cittadini spagnoli e brasiliani

Anche in Spagna, a Madrid, è atterrato un volo dell'aeronautica militare iberica, con a bordo cittadini evacuati. Sono circa 500 gli spagnoli presenti nello stato di Israele che hanno chiesto aiuto.

Allo stesso modo, un aereo è atterrato in Brasile per rimpatriare alcune persone che si trovavano nella nazione ebraica al momento dell'attacco.