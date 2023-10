Caldo anomalo a ottobre: sospese tutte le lezioni alle Isole Canarie

Dopo il settembre più afoso di sempre, il caldo anomalo continua a ottobre con ondate di caldo mai viste in questa stagione. Alle Canarie chiuse tutte le scuole tranne le università

Le Isole Canarie hanno sospeso tutte le lezioni tranne quelle universitarie a partire dall'11 fino al 16 ottobre a causa delle alte temperature, che hanno raggiunto i 35 gradi.

Le scuole hanno richiesto questa misura dopo che diversi alunni sono svenuti per via del calore. Il governo ha diramato lo stato di allerta gialla per tutto l'arcipelago.

Le temperature dovrebbero rimanere stabili sopra i 30 gradi per il resto della settimana.

Il ministero dell'Istruzione afferma che sta lavorando a un protocollo da applicare per eventuali future ondate di caldo.