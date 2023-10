Caldo anomalo, in Francia ciliegi in fiore a ottobre

Il caldo eccezionale che sta colpendo numerose nazioni europee sta provocando fioriture fuori stagione in Francia

Il mese di ottobre è spesso caratterizzato da temperature alte, ma l'ondata di caldo che sta colpendo numerose nazioni europee è straordinaria. In numerose aree le colonnine di mercurio hanno raggiunto livelli eccezionali: si tratta di eventi previsti dagli scienziati, che da tempo avvertono che queste - così come l'aumento della frequenza e della violenza dei fenomeni meteorologici estremi - sono conseguenze dirette dei cambiamenti climatici di origine antropica.

Il caldo estremo sta inoltre provocando la fioritura fuori stagione in alcune città della Francia. Nella regione di Parigi, gli abitanti sono sorpresi nel trovare ciliegi in fiore da alcuni giorni. Si tratta di alberi che normalmente si riempiono di petali bianchi ad aprile.

Temperature anomale in buona parte della Francia

A Beauvais, d'altra parte, lunedì 2 ottobre sono stati raggiunti i 27 gradi centigradi. Il che potrebbe comportare problemi anche per gli agricoltori. In circostanze normali, infatti, gli alberi dovrebbero entrare in un periodo in cui devono rimanere dormienti e smettere di crescere. Gli alberi in questo modo si preparano a proteggersi dal freddo: un ciclo che però, appunto, viene interrotto da condizioni del tutto anomale.

"Stiamo osservando un'infiorescenza con fiori non ancora completamente formati. Questi erano previsti per la prossima primavera", spiega Evelyne Costes dell'INRAE-AGAP. Per ora le previsioni continuano ad indicare giornate di caldo anomalo sul territorio transalpino, così come in altre regioni europee.