Migranti. Macron: "Polonia e Ungheria non fermeranno l'Europa"

Di Euronews

Il "no" di Polonia e Ungheria sui migranti paralizza i 27 a Granada. Macron fiducioso: "Non ci fermeranno. La maggioranza qualificata non è a rischio e avanzeremo in maniera concreta". Stallo anche sull'Ucraina nella Ue e sui dossier di Kosovo e Nagorno-Karabakh