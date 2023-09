Cessate il fuoco traballante in Nagorno Karabakh. Arrivano gli aiuti

Accuse reciproche di violazioni della cessazione delle ostilità, intanto sono quasi 10 mila gli sfollati dei primi giorni di conflitto

In Nagorno Karabakh il cessate il fuoco traballa. I separatisti armeni e le le forze azere si accusano a vicenda di aver violato gli accordi per deporre le armi, mentre il primo convoglio carico di aiuti umanitari organizzato dalla Croce rossa entra nella regione contesa per rifornire gli ospedali locali dove sono in cura le vittime degli scontri.

La fornitura degli aiuti e le evacuazioni si svolgono lungo il delicato corridoio di Lachin, che le autorità Erevan indicano come strumento in mano al governo azero per fare pressioni sul controllo della regione. Spesso questo lembo di terra che connette il Nagorno Karabakh allo Stato armeno ha assistito all'interruzione della circolazione, portando alla carenza di cibo e carburante.

All'assemblea generale dell'Onu riunita a New York, il governo azero si dice disposto a negoziare. Quello armeno chiede garanzie. E la Russia si pone come mediatrice.

Il cessate il fuoco annunciato appena un giorno dopo l'annuncio dell'inizio di una operazione antiterroristica nella regione da parte delle autorità di Baku ha attenuato i timori di una terza guerra su larga scala nella regione. Ma le armi non sono mai state completamente deposte.

Centinaia di armeni della regione separatista sono accampati fuori da un aeroporto vicino alla base delle forze di pace russe. Si contano circa 10 mila sfollati causati dai primi giorni dall'annuncio di quella che le autorità azere chiamano operazione antiterrorismo.

Il Nagorno-Karabakh è passato sotto il controllo delle forze di etnia armena, sostenute dall'esercito armeno, durante i combattimenti separatisti che si sono conclusi nel 1994. Le forze armene hanno anche preso il controllo di un consistente territorio intorno alla regione azera.

L'Azerbaigian ha ripreso il controllo del territorio circostante in una guerra di sei settimane con l'Armenia nel 2020.